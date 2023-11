Máy bay quân sự Mỹ chở 8 người bốc cháy, rơi xuống biển

(VTC News) -

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, máy bay Osprey của quân đội Mỹ rơi xuống vùng biển gần đảo Yakushima của Nhật Bản khi chở theo 8 người.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cơ quan này tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn lúc 14h45 (giờ địa phương). Cơ quan này đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Hình ảnh máy bay Osprey ở Okinawa của Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Đài NHK của Nhật Bản cho hay, động cơ bên trái của máy bay dường như bốc cháy khi lao xuống biển. Theo NHK, ngư dân đã vớt được ít nhất 3 thi thể trên biển.

Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, vẫn chưa rõ vì sao chiếc V-22 Osprey của quân đội Mỹ gặp nạn và cả số phận 8 người trên khoang.

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng Mỹ trong khu vực cho biết họ vẫn đang thu thập thông tin về vụ việc gần đảo Yakushima. Đảo Yakushima nằm ở phía nam hòn đảo chính cực nam Kyushu của Nhật Bản.

Việc sử dụng chiến đấu cơ Osprey tạm thời bị cấm ở Okinawa sau vụ tai nạn liên quan đến Osprey của quân đội Mỹ vào tháng 12/2016.

Do lo ngại về an toàn, việc sử dụng Osprey đã gây tranh cãi ở Nhật Bản. Nhiều người ho rằng máy bay này này dễ xảy ra tai nạn, trong khi đó quân đội Mỹ và Nhật Bản nói rằng nó an toàn.

Vào tháng 8, 3 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng khi một chiếc Osprey bị rơi trong cuộc tập trận định kỳ ở Australia. Trước đó, 5 lính thủy quân lục chiến cũng thiệt mạng vào tháng 6/2022 trong vụ tai nạn Osprey ở California

Ngoài ra, nhiều vụ tai nạn liên quan đến máy bay Osprey cũng đã xảy ra tại nhiều nơi, trong đó có một vụ tai nạn vào tháng 3/2022 ở Na Uy khiến 4 người thiệt mạng và các vụ tai nạn ở Syria và Australia vào năm 2017.

Osprey là máy bay có thiết kế "lai" khi có thể bay giống như trực thăng và máy bay cánh cố định. Thủy quân lục chiến Mỹ, hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành máy bay này.