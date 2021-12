Máy bay do thám Mỹ xuất kích tần suất kỷ lục ở Biển Đông

(VTC News) -

Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương Đại học Bắc Kinh cho biết, 94 lượt bay do thám trong tháng 11 cho thấy mức tăng gần 30% so với chuyến bay do thám cao kỷ lục của Mỹ ở Biển Đông được ghi nhận hồi tháng 2 (75 chuyến).

Được biết, SCSPI bắt đầu thống kê số liệu về các chuyến bay do thám của Mỹ ở khu vực từ tháng 6/2019.

Cũng theo SCSPI, gần 80% số chuyến bay do thám của Mỹ trong tháng 11 có sự tham gia của máy bay do thám P-8A. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và máy bay kiểm soát - chỉ huy trên không E-8C.

Máy bay do thám P-8A. (Ảnh Hải quân Mỹ)

Theo dữ liệu từ SCSPI, Mỹ thực hiện số chuyến bay do thám gần Trung Quốc cao nhất trong một ngày khi điều 10 trinh sát cơ bay trên Biển Đông hôm 4/11. Hoạt động này diễn ra trong lúc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đi qua khu vực.

Máy bay do thám của Mỹ cũng đã mở rộng phạm vi trinh sát ở khu vực này trong tháng 11.

SCSPI lưu ý số lượng nhiệm vụ do thám của Mỹ tháng trước có thể cao hơn số liệu tổ chức này thu thập được do một số máy bay có thể đã tắt tín hiệu nhận dạng.

Quân đội Mỹ gia tăng tần suất xuất hiện của máy bay trinh sát trong khu vực trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan khi Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự gần hòn đảo này. Bắc Kinh điều số lượng lớn máy bay, cũng như tiến hành các đợt tập trận quân sự áp sát Đài Loan.