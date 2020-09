Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đâm chết người tại công viên ở Đồng Nai

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Vũ Duy Khánh và Nguyễn Thành Công để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy.

Đang trong lúc đi tuần tra, lực lượng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện 2 nhóm thanh niên đang đánh nhau nên lao vào trấn áp, mời các đối tượng về đồn.

(VTC News) - Lãnh đạo phường An Phú khẳng định không có chuyện nhóm đối tượng tụ tập đua xe bị nhắc nhở rồi kéo đến chém bị thương hai cha con tại TP Thuận An (Bình Dương).

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Lạc (TP Thái Bình) bị đình chỉ công tác do bị bắt quả tang khi đang đánh bạc.

Sau nhiều tháng theo dõi, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM ập vào 8 điểm, bóc gỡ đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô rất lớn.

Bước đầu Công an tỉnh Nghệ An xác định, số tiền đánh bạc một tháng trong đường dây lô đề do Phan Thị Trang cầm đầu khoảng 126 tỷ đồng.