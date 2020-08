Mâu thuẫn sử dụng máy hàn, đánh chết đồng nghiệp

(VTC News) - Công an cho biết chủ tiệm vàng lúc đầu khai mất số vàng trị giá 21 tỷ đồng, sau lại nói mất 13 tỷ đồng khiến cho công việc điều tra gặp khó khăn.

(VTC News) - TAND Quận 12 (TP.HCM) tuyên phạt Việt 8 năm tù giam do có hành vi đánh đạp, châm thuốc lá vào người con gái riêng của người tình.

(VTC News) - Vui và Sâm lái xe máy áp sát, cướp giật túi xách của một người phụ nữ và bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) - Sáng nay, bị can Già Bá Mài (SN 1992, ngụ Nghệ An) phạm tội buôn bán ma túy thắt cổ tự tử tại trại giam Công an tỉnh Bắc Kạn, trước ngày đưa ra tòa xét xử.