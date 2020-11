Mâu thuẫn ly hôn, dùng súng kíp bắn vợ cũ

Tối 5/11, trả lời VTC News, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Đặng Tòn Ghển (SN 1990, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Triệu Mùi Viện (SN 1991, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên), là vợ cũ của Đặng Tòn Ghển.

Đặng Tòn Ghển tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an nhân dân)

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 2/11, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo chị Triệu Mùi Viện bị bắn vào lưng bằng súng tự chế (súng kíp) tại nhà riêng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình. Qua thăm khám, trên người chị Viện có 22 vết thương do bị đạn bắn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vào cuộc điều tra, rà soát nghi phạm gây án. Với các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định được kẻ gây án là Đặng Tòn Ghển. Tên này là chồng cũ của chị Triệu Mùi Viện.

Theo lời khai của Đặng Tòn Ghển, do có mâu thuẫn trong việc ly hôn với vợ cũ nên Ghển đã dùng súng kíp bắn chị Viện sau đó bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.