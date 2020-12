Mẫu Sơn 1,3 độ C, miền Bắc ở đỉnh điểm rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (16/12), không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh Bắc Bộ và rét đậm ở Bắc Trung Bộ

Tại các trạm khí tượng khu vực miền Bắc lúc 6h cho thấy nhiệt độ đo được phổ biến 10-13 độ C. Nhiệt độ tại Lạng Sơn chỉ còn 7,1 độ C, Cao Bằng 9 độ C, Hà Nội 11,9 độ C, Bắc Kạn 10,8 độ C, Hưng Yên 10,9 độ C.

Dự báo băng giá có thể xuất hiện tại một số nơi ở vùng núi cao.

Đặc biệt, tại khu vực núi cao ghi nhận nhiệt độ ở mức rét hại. Trong đó nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức thấp nhất miền Bắc với 1,3 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,1 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C. Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 6,8 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 9 độ C.

Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Đồng thời, hôm nay gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2-3m.