Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 gồm 1 túi đựng hồ sơ, 2 phiếu đăng ký dự thi và 1 hướng dẫn ghi phiếu.

Mẫu phiếu như sau:

Thí sinh không được thay đổi nội dung trên các trang, mục, không được sắp xếp lại thứ tự các mục, không in số trang trên các phiếu số 1 và số 2.Thí sinh in mẫu phiếu và hướng dẫn ghi phiếu lên giấy khổ A4, in hai mặt.

Thí sinh khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký xét tuyển, phiếu số 1 và số 2, thông tin phải giống nhau.

Thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, nộp lại nới đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 24/4 đến 10/5. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký online.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6/7 đến 9/7, trong đó, ngày 7 và 8/7 là ngày thi chính thức.