Mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung 'lên kệ' ở 40 nước

Nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới này cho biết mẫu Galaxy Z Fold 4 và Flip 4, cùng với mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch 5 và tai nghe không dây Galaxy Buds 2 Pro, chính thức được “lên kệ” tại Hàn Quốc, Mỹ và Pháp. Samsung có kế hoạch “bày bán” các sản phẩm này ở khoảng 130 quốc gia vào tháng 9/2022.

Kể từ khi Samsung công bố các sản phẩm trên tại sự kiện trực tuyến "Unpacked" đầu tháng này, đã có khoảng 70 nước đặt hàng trước. Hàn Quốc ghi nhận 970.000 đơn đặt hàng trước trong bảy ngày kết thúc ngày 22/8, mức cao nhất đối với một mẫu điện thoại gập và tăng khoảng 5,4% so với kỷ lục trước đó.

Mẫu điện thoại Galaxy Z Fold 4 và Flip 4. (Ảnh: news.samsung.com)

Mẫu điện thoại gập kiểu vỏ sò Galaxy Z Flip 4, được thiết kế viền mỏng hơn, có thời lượng pin dài hơn và hiệu suất chụp hình mạnh mẽ hơn. Trong khi đó mẫu Galaxy Z Fold 4, kiểu gập mở như quyển sách, được thiết kế trọng lượng nhẹ hơn, trang bị màn hình thân thiện và trải nghiệm đa nhiệm nâng cao hơn cho người dùng với bố cục tương tự như trên máy tính cá nhân (PC). Mẫu Fold 4 cũng có thời lượng pin lâu hơn và các tính năng chống sốc tốt hơn.



Một số chuyên gia cho biết mặc dù Samsung là hãng đi đầu trên thị trường điện thoại có thể gập lại trên toàn cầu, song các mẫu điện thoại mới dường như thiếu những cải tiến đột phá và có các thông số kỹ thuật giống nhau.

Lee Dong-ju, một nhà phân tích tại SK Securities, nhận xét các mẫu điện thoại mới không có thay đổi đáng chú ý nào, nhưng chúng dường như đã cải thiện được những thiếu sót của mẫu điện thoại tiền nhiệm. Ông Lee dự báo khoảng 16 triệu điện thoại có thể gập lại của Samsung sẽ được bán ra trong năm nay.

Loạt smartphone có thể gập lại mới nhất ra đời vào thời điểm nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới này, giống như nhiều công ty thiết bị tiêu dùng khác, đang phải đối mặt với những “cơn gió ngược” từ bất ổn kinh tế toàn cầu, khiến người tiêu dùng chi tiêu ít hơn cho những mặt hàng không cần thiết.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, Samsung đã xuất xưởng 60 triệu điện thoại thông minh trong quý II/2022, dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với 21% thị phần. Con số này giảm 19% so với quý trước nhưng tăng nhẹ so với mức 58 triệu chiếc một năm trước.

Xuất khẩu smartphone toàn cầu đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba tháng kết thúc vào tháng 6/2022, do thu nhập khả dụng của người tiêu dùng bị cắt giảm do lạm phát tăng vọt.