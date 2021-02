Matheus Cunha: Từ sàn Futsal tới sân cỏ Bundesliga

Chuyển tới Bundesliga từ Sion của Thụy Sĩ vào mùa giải 2018/2019, cầu thủ người Brazil bắt đầu hành trình tại RB Leipzig. Ở tuổi 19, người ta đã không khó để thấy được sự uyển chuyển và phong thái tự tin ở chàng trai này dưới ánh đèn của Red Bull Arena. Sự phóng khoáng ấy đến từ những trải nghiệm ở bóng đá đường phố và futsal tại Brazil, điều vô cùng quen thuộc đối với những cầu thủ đến từ quốc gia Nam Mỹ này.

“Khả năng kiểm soát và cách đi bóng của anh ấy khiến tôi nhớ tới môn futsal. Việc xem Cunha chơi bóng đã đưa tôi về khoảng thời gian chúng tôi sát cánh bên nhau”, Guilherme de Albuquerque Stanford, người đồng đội của Cunha ở đội bóng futsal CT Barao chia sẻ.

Chính sân bóng futsal đã tôi rèn một Cunha đầy táo bạo. Khả năng đi bóng của tuyển thủ Brazil chính là vũ khí mạnh nhất của anh. Minh chứng là pha lập công vào lưới Leverkusen của Matheus Cunha, bàn thắng đẹp nhất tháng 4 năm 2019. Một pha solo phô diện mọi điểm mạnh nhất của vũ công samba này.

Mối nhân duyên giữa RB Leipzig và Matheus Cunha dường như đúng người nhưng lại không đúng thời điểm. Vào một giai đoạn mà đội bóng vùng Đông Đức đang sở hữu một Timo Werner quá suất sắc, đất diễn cho sự phóng khoáng của Cunha là không nhiều. Mùa giải 2019/2020, Matheus Cunha chỉ khoác áo RB Leipzig nửa mùa, trước khi chuyển sang Hertha Berlin theo dạng cho mượn.

Chuyển tới thủ đô, Cunha trở thành vũ công chính và không khiến những khán giả theo dõi anh phải thất vọng. 11 trận ra sân tại nửa sau của mùa 19/20, Cunha đặt dấu ấn trong bảy bàn thắng, gồm năm bàn và hai kiến tạo. Anh đã khiến thủ đô Berlin này vốn dĩ bình dị trở nên sôi động đến lạ lùng.

Mùa giải 2020/2021, Cunha chính thức là người của Hertha Berlin sau khi đã làm mê hoặc tất cả những người hâm mộ nơi đây. Và chỉ sau chín vòng đấu đầu tiên, anh đặt dấu ấn đậm nét trên hành trình vươn mình của sắc xanh thủ đô Berlin, với sáu bàn thắng và hai đường kiến tạo. Tiền vệ người Brazil cũng thể hiện bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Ví dụ như derby Berlin ở lượt về mùa giải 2019/2020, Hertha đả bại Union bốn bàn không gỡ, Cunha đóng góp một bàn và ngay sau đó là khoảnh khắc làm cha đầy thiêng liêng:

“Đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của tôi tại Bundesliga. Được chơi trận derby lớn nhất của nước Đức, xung quanh nó có quá nhiều câu hỏi liên quan đến 1 trận bóng. Chúng tôi đã thắng 4-0 và tôi tới bệnh viện ngay khi trận đấu kết thúc để gặp con tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đó là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi có trong sự nghiệp của mình”.

Tiền đạo sinh năm 1999 tiếp tục là mũi chủ công của Hertha ở mùa 20/21. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của cả đội ở Bundesliga mùa này với sáu pha lập công, bên cạnh đó là ba kiến tạo. Matheus Cunha đang trên con đường tạo dấu ấn của mình tại thủ đô Berlin như cách mà những người tiền bối đã làm như Alex Alves, Marcelinho. Thậm chí anh còn có thể vĩ đại hơn thế nữa. Điệu samba mà anh mang lại đã thắp sáng cả thành phố Berlin.

Theo dõi màn trình diễn của Matheus Cunha tại Bundesliga, giải đấu được mang tới Việt Nam bởi Next Media. Bên cạnh đó, với mong muốn đưa giải đấu đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới, đặc biệt là khán giả trẻ, Bundesliga đã chính thức “gia nhập” mạng xã hội Tiktok. Thông qua mạng xã hội này, khán giả sẽ có thêm một “món ăn tinh thần” đến từ giải đấu số 1 nước Đức tại địa chỉ: https://www.tiktok.com/@bundesliga?lang=vi-VN

Ngoài ra, khán giả yêu thích bóng đá Đức có thể theo dõi các video đặc sắc của giải đấu thông qua kênh Tik Tok chính thức của Next Media tại địa chỉ: https://www.tiktok.com/@nextbundesliga?lang=vi-VN

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...