Mặt trăng đen là gì?

(VTC News) -

Có hai định nghĩa về Trăng đen. Thứ nhất là lần trăng non thứ hai trong một tháng hoặc. Thứ hai là trăng non thứ 3 trong một mùa có có 4 trăng non.

Khi xảy ra hiện tượng này, Mặt trăng sẽ tối đến nỗi không nhìn thấy được vì không được mặt trời chiếu sáng.

Vài ngày sau đó, bạn mới thấy một mảnh trăng bạc hình lưỡi liềm trên bầu trời.

Mặc dù không thể nhìn thấy Trăng đen trên bầu trời, nhưng đây lại là cơ hội tốt để ngắm những ngôi sao vì chúng không bị lấn át bởi ánh sáng của Mặt trăng.

Trăng đen là dịp tuyệt vời để ngắm sao.

Mặt trăng đen là hiện tượng hiếm khi xảy ra, gây ra hiện tượng nhật thực một phần cho các khu vực của Nam Mỹ. Năm ngoái, người yêu thiên văn không có cơ hội quan sát hiện tượng này.

Năm nay, Mặt trăng đen xảy ra vào ngày 30/4.

Theo đó, khắp đông nam Thái Bình Dương và khu vực phía nam của Nam Mỹ, Mặt trăng đen sẽ che khuất một phần của Mặt trời.

Theo định nghĩa Mặt trăng đen theo mùa, lần trăng đen tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 19/5/2023.