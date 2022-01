Mất tích nhiều năm, các ngôi sao này khiến khán giả 'bật ngửa' khi tái xuất

(VTC News) -

Để đạt đến đỉnh cao danh vọng không phải là điều dễ dàng, nhưng trụ lại được trên đỉnh cao này lại càng khó khăn. Nghề diễn viên chính là ví dụ điển hình cho điều này. Khi diễn viên rời màn ảnh, không xuất hiện trên mặt báo trong một vài năm, công chúng sẽ dần quên tên, quên mặt họ. Nhưng một số ngôi sao lại là trường hợp ngoại lệ. Họ đã rời trường quay nhiều năm trời và khi tái xuất lại vẫn được công chúng cực kỳ quan tâm.

Lindsay Lohan

Ngôi sao của phim lãng mạn những năm 2000 Lindsay Lohan gần đây tái xuất trong các bộ phim truyền hình dài tập khiến công chúng bất ngờ. Trước đó, cô đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị nhưng không thành công như mong đợi.

Giờ đây, Lindsay Lohan quyết định quay trở lại với thể loại phim từng đưa tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao. Năm 2021, Netflix công bố dự án phim Christmas in Wonderland với sự tham gia của Lindsay Lohan. Nhiều người đã không nhận ra thần tượng thuở nào của mình nhưng họ vẫn rất háo hức được xem bộ phim hài Giáng sinh này do sự trở lại của Lindsay Lohan.

Taylor Lautner

Taylor Lautner cực kỳ nổi tiếng nhờ loạt phim “The Twilight Saga”. Trong phim, Taylor vào vai anh chàng người sói tên Jacob mạnh mẽ, đầy nam tính. Tuy nhiên, kể từ sau loạt phim đó, người hâm mộ chẳng còn nghe ngóng được bất cứ thông tin gì từ nam diễn viên. Taylor đã không xuất hiện trên màn ảnh rộng trong suốt thời gian dài.

Tuy nhiên đến nay, có lẽ thời gian nghỉ ngơi của anh đã hết. Trong năm 2022, chúng ta sẽ được xem bộ phim truyền hình trên Netflix có tên Home Team với sự tham gia của Taylor.

Paris Hilton

Những năm đầu thiên niên kỷ thứ 2, cái tên Paris Hilton phủ sóng khắp mọi nơi. Sau khi xuất hiện trong chương trình thực tế The Simple Life, cả thế giới bắt đầu dõi theo cô tiểu thư nhà Hilton. Nhưng nhiều năm qua, có vẻ như phong cách hào nhoáng và sự nổi tiếng của cô nàng đã đi vào dĩ vãng.

Mới đây, Paris Hilton đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi bất ngờ quay trở lại màn ảnh. Năm 2021, cô tham gia quay hình trong một chương trình ẩm thực mới mang tên Cooking with Paris.

Tobey Maguire

Người hâm mộ đã không thấy Tobey Madguire trên màn ảnh rộng kể từ năm 2014. Mãi đến cuối năm 2021, nam diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện trong Spider-Man: No Way Home.

Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ sớm được xem bộ phim Babylon với sự tham gia của Tobey Maguire và Brad Pit. Có lẽ kỳ nghỉ dài ngày của Tobey đã kết thúc.

Shannen Doherty

Nữ diễn viên Shannen Doherty trở nên nổi tiếng nhờ các bộ phim đình đám một thời như Đồi Beverly, 90210 và Phép thuật. Những năm gần đây, nữ diễn viên không còn tham gia các dự án phim nữa do đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Mặc dù cuộc chiến với bệnh tật vẫn tiếp diễn, Shannen đã quyết định trở lại màn ảnh rộng. Vào tháng 12/2021, bộ phim hành động Fortress được công chiếu khiến khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của cô bên cạnh tài tử Bruce Willis.

Courteney Cox

Nữ diễn viên Courteney Cox đã không còn đóng phim kể từ năm 2016. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sớm gặp lại bà trên màn ảnh rộng với sự tái khởi động của bộ phim kinh dị Scream. Sự tham gia của Cox khiến bộ phim trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết trong năm 2022.

Jack Gleeson

Sau khi kết thúc vai Joffrey trong Trò chơi Vương quyền, nam diễn viên Jack Gleeson ngừng diễn xuất trong khoảng 6 năm. Mới đây, anh chàng quyết định quay trở lại, chinh phục trái tim khán giả một lần nữa. Năm 2021, bộ phim Rebecca’s Boyfriend do Jack thủ vai chính ra mắt tại Ireland và được khán giả đón nhận nhiệt thành. Người hâm mộ vẫn không thôi hy vọng sẽ lại được chiêm ngưỡng anh trong một số dự án lớn của Hollywood.

Nina Dobrev

Ngôi sao của loạt phim Nhật ký ma cà rồng quyết định “nhắc nhở” công chúng về sự tồn tại của mình bằng cách đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn của Netflix - Love Hard. Bộ phim mang đậm không khí Giáng sinh và có đủ lý do để níu chân người xem trong kỳ nghỉ cuối năm.

Sarah Jessica Parker

Không hẳn là biến mất khỏi màn ảnh, nhưng vai diễn của Sarah Jessica Parker trong Sex and the City đã để lại ấn tượng mạnh đến nỗi làm lu mờ tất cả những bộ phim sau này của cô.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Parker khiến cả thế giới phải bàn tán về mình khi đóng một vai tương tự trong bộ phim And Just Like That. Năm 2022, Parker sẽ tiếp tục tham gia bộ phim Hocus Pocus 2 trong vai một phù thủy.

Megan Fox

Màn ảnh rộng ngày càng xuất hiện nhiều người đẹp nóng bỏng, và có vẻ như mọi người đã dần quên mất ngôi sao Megan Fox của Transformers và Jennifer's Body. Để lấy lại ánh hào quang năm nào, Megan Fox quyết định dấn thân một lần nữa.

Năm 2021, Megan Fox được bình chọn là mỹ nhân mặc hở hang bậc nhất năm 2021 với những chiếc váy cắt xẻ, xuyên thấu, ôm sát.. trong nhiều sự kiện, khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán. Bước sang năm 2022, Megan Fox sẽ tham gia Big Gold Brick trong vai chính Oscar Isaac.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst đã không xuất hiện trên màn ảnh trong khoảng 4 năm, có thể là do nữ diễn viên quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi kết hôn vào năm 2017. Năm 2021, Kirsten quyết định trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim The Power of the Dog bên cạnh bạn diễn Benedict Cumberbatch.