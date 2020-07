Mất chưa đến 5 phút, nam sinh Quảng Bình giành học bổng hàng trăm triệu đồng

Thí sinh Trương Nguyễn Hoài Thư đến từ Đà Nẵng đã khiến không ít khán giả và chính BGK bất ngờ với tiết mục kết hợp giữa thuyết trình và hát của mình. Màn thuyết trình đầy cảm xúc của Hoài Thư khơi gợi niềm tự hào sâu sắc với non sông gấm vóc Việt Nam, với con người Việt Nam ý chí kiên cường và tinh thần nhân ái thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử cũng như trong đại dịch COVID-19. Tới phần thể hiện ca khúc “Việt Nam trong tôi là” giọng hát cao vút và khả năng biểu diễn đầy biểu cảm của Thư đã đẩy cảm xúc của khán giả lên cao, rưng rưng trong niềm tự hào dân tộc. Video clip công phu do Hoài Thư tự quay tại hai địa danh lịch sử - du lịch nổi tiếng của Việt Nam là Cố đô Huế và Hội An cũng góp phần giúp Thư chinh phục khán giả.