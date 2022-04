Masterise Homes tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược trong dự án The Global City

(VTC News) -

Masterise Homes là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới.

Sở hữu danh mục Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International - Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton.

Masterise Homes ký kết hợp tác chiến lược trong dự án Khu đô thị The Global City.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông John Chambers, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quimera Energy chia sẻ: “Mục tiêu của Quimera là hỗ trợ cho các khách hàng đạt được mục tiêu đưa lượng khí thải carbon ròng về không.

Với dự án The Global City, Quimera sẽ hợp tác chặt chẽ với Masterise Homes và Foster+Partners để thiết kế, lắp đặt, vận hành và duy trì một hệ thống tập trung và phân bổ năng lượng và tài nguyên hiệu quả để truyền tải nhiệt một cách thuận tiện và thoải mái mà tiêu thụ lượng năng lượng tối thiểu để giảm bớt chi phí và khí thải carbon”.

Dự án Khu đô thị The Global City phức hợp rộng 117,4 ha tại khu đô thị The Global City tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM, bắt đầu khởi công từ năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 48 tháng tới.

“Với mục tiêu kiến tạo The Global City trở thành khu đô thị kiểu mẫu và mang tính biểu tượng nhất Đông Nam Á, Masterise Homes quyết tâm áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất cho khu đô thị đầu tay, trong đó có thiết kế hiện đại, sang trọng, công nghệ tân tiến và các giải pháp bền vững hàng đầu thế giới.

The Global City cũng là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với hai đối tác Foster+Partners và QEE, hứa hẹn mang đến những giải pháp sáng tạo và vượt trội để tạo nên một dự án đô thị bền vững, đem đến những giá trị dài hạn cho sức khỏe của cư dân, từng sản phẩm bất động sản trong khu đô thị cũng như toàn dự án, và hơn hết là môi trường và khí hậu nói chung”, ông Youssef Akila, Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes nhấn mạnh.