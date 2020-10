Masan chi 1.800 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất tại Long An

Sáng 3/10, Masan MEATLife - công ty thành viên của Tập đoàn Masan - đưa vào hoạt động tổ hợp chế biến thịt MEATDeli Sài Gòn có vốn đầu tư 1.800 tỉ đồng tại Long An.

Đại diện tập đoàn này cũng đồng thời công bố chiến lược mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gia cầm thông qua việc rót vốn 613 tỉ đồng để sở hữu 51% Công ty 3F VIỆT - doanh nghiệp nội địa có nền tảng sản xuất thịt gia cầm đầu tiên của người Việt triển khai mô hình để hiện thực hóa ý tưởng "từ trang trại đến bàn ăn".

Masan quyết định chi 1.800 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất tại Long An.

Dự án tổ hợp chế biến thịt MEATDeli Sài Gòn được khởi công từ tháng 5/2019, có tổng diện tích hơn 20ha, công suất thiết kế 1,4 triệu con heo/năm. Giai đoạn 1, tổ hợp có quy mô 155.000 tấn sản phẩm thịt mát và thịt chế biến từ thịt mát và sẽ được nâng sản lượng các sản phẩm thịt chế biến lên 25.000 tấn /năm, đồng thời ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới như bột huyết, huyết tương, collagen, bột thịt xương... với quy mô 14.000 tấn/năm cho giai đoạn 2.

Theo đại diện Tập đoàn Masan, dây chuyền chế biến thịt được Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị chế biến thịt của Hà Lan cung cấp - ứng dụng tự động hóa với 3 robot trong hệ thống.

Nhà máy được vận hành theo tiêu chuẩn BRC - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn thực phẩm, đạt chứng chỉ HACCP và do chính các chuyên gia giàu kinh nghiệm của EU trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm. Đồng thời, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 12429:2018) về thịt mát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất và Bộ Khoa học Công nghệ công bố.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Masan MEATLife - ông Phạm Trung Lâm phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Trung Lâm, Tổng giám đốc Masan MEATLife cho hay việc khánh thành tổ hợp chế biến thịt mát và bước vào thị trường thịt gia cầm thông qua khoản đầu tư vào 3F VIỆT "là các bước đi chiến lược hướng đến tầm nhìn chuyển đổi Masan MEATLife thành một công ty hàng tiêu dùng thực thụ".

Khoản rót vốn 613 tỉ đồng vào Công ty 3F VIỆT dùng để mở rộng kinh doanh và xây dựng thương hiệu thịt gia cầm vững mạnh đang chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.