Mariah Carey bị chị gái kiện đòi gần 30 tỷ đồng

Hồi đầu tuần, Alison Carey đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao New York đòi 1,25 triệu USD (28,78 tỷ đồng) cho tổn thất về tinh thần do cuốn hồi ký “The Meaning of Mariah Carey” của em gái cô gây ra.

Đơn kiện chỉ ra, cuốn hồi ký của Mariah Carey, đặc biệt là chương có tựa đề “Dandelion Tea” (tạm dịch: Trà bồ công anh), đã đặt điều, bôi xấu Alison Carey dù không có bất kỳ bằng chứng xác đáng nào. Theo đó, giọng ca “When You Believe” tố bị Alison cho uống Valium (một loại thuốc an thần) khi cô mới 12 tuổi, tạo điều kiện cho bạn trai của Alison (vốn là một tay ma cô) suýt cưỡng bức Mariah trong xe hơi và ném một tách trà nóng vào người nữ ca sĩ khiến lưng cô bị bỏng cấp độ ba.

Alison Carey nhấn mạnh những gì Mariah đề cập trong cuốn hồi ký là “tàn nhẫn và thái quá”, đồng thời lên án em gái đã sử dụng tư cách “người của công chúng” để tấn công người chị “không xu dính túi”. Alison Carey nhấn mạnh những gì Mariah đề cập trong cuốn hồi ký là “tàn nhẫn và thái quá”, đồng thời lên án em gái đã sử dụng tư cách “người của công chúng” để tấn công người chị “không xu dính túi”.

Theo Alison, cô được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, lo âu và trầm cảm suốt nhiều năm qua. Tình hình vốn đã được cải thiện, nhưng kể từ khi ngôi sao sinh năm 1970 phát hành hồi ký vào tháng 9/2020, bệnh trầm cảm của Alison trở nên nghiêm trọng hơn, còn tái nghiện rượu.

Alison muốn em gái bồi thường cho những tổn thương về tinh thần. Alison muốn em gái bồi thường cho những tổn thương về tinh thần.

Alison Carey không phải người thân duy nhất được Mariah đề cập trong “The Meaning of Mariah Carey” với những hồi ức tiêu cực. Theo nữ ca sĩ “Hero, sinh ra trong gia đình có cha là người da đen và mẹ là người da trắng, cô bị anh trai (Morgan) và chị gái (Alison) ghét, thậm chí căm phẫn Mariah vì có có làn da sáng hơn và mái tóc vàng hoe. Trong khi đó, mẹ cô từng gọi điện cho cảnh sát tố cáo cô chỉ vì giữa hai người xảy ra tranh cãi.

Hồi tháng 11/2020, Morgan cùng tiết lộ ý định khởi kiện em gái và nhà xuất bản “The Meaning of Mariah Carey”. Morgan gọi những gì Mariah nói về ông trong sách là “dối trá”, “ảo tưởng”, nhất là đoạn Morgan được thuê với giá 30.000 USD để giết ai đó.