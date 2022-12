Mạo danh nhân viên ngân hàng, 2 thanh niên chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 11/12, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa khởi tố 2 bị can là Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền trực tuyến.

Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo cơ quan CSĐT, tháng 6/2022, Chiến và Tùng lên mạng giới thiệu là nhân viên bộ phận phê duyệt của ngân hàng thương mại, có thể làm thủ tục cho vay nhanh gọn, không phải thế chấp, chỉ cần cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân. Người có nhu cầu thì nộp hơn 2 triệu đồng phí dịch vụ hồ sơ.

Ngoài ra, Chiến và Tùng còn lấy thêm các lý do làm phí bảo hiểm tiền vay, phí bảo lưu hồ sơ… để tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Tính trung bình, mỗi bị hại phải chi khoảng 50-60 triệu đồng nếu muốn hoàn tất thủ tục.

Từ tháng 6/2022 đến nay, 2 người này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây phạm tội của các đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị bị hại nhanh chóng liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh theo địa chỉ: Điều tra viên Nguyễn Văn Lệ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Tĩnh - số 173 Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số điện thoại: 0911.331.199.