Mạo danh công an lừa 'chạy' xin giấy khen, kết nạp đảng

Ngày 11/12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Tuấn Anh là lao động tự do, không có công ăn việc làm ổn định nhưng luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an. Tuấn Anh nói có nhiều mối quan hệ có thể giúp con, cháu các gia đình bị hại được vào ngành công an; có thể xin giấy khen, kết nạp đảng để chiến sĩ nghĩa vụ được cộng điểm thi đại học vào công an, nếu không thi đỗ đại học thì sẽ xét vào chuyên nghiệp hoặc giúp bố trí đơn vị công tác.

Bằng thủ đoạn này Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ gần 100 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Gần đây tại các địa phương xảy ra tình trạng tội phạm mạo danh là người có chức vụ, công tác tại các đơn vị có chức năng để đe doạ, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Thủ đoạn mạo danh công an đe doạ nạn nhân, yêu cầu đưa tiền không phải là mới nhưng nhiều người do không nắm được thông tin cảnh báo nên đã mắc bẫy của kẻ xấu.

Trước đó, ngày 19/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Thắng đọc tin tức biết được Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ khám sức khỏe, chứng nhận bệnh bán cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh được quyết toán tiền BHXH, BHYT.

Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phòng khám T.Đ (khu phố 4, phường Tân Hiệp) bằng cách vào mạng xã hội tra cứu thông tin về phòng khám. Biết được ông B.V.X. (SN 1948, là người đại diện theo pháp luật cũng như số điện thoại của phòng khám) nên Thắng gọi vào số điện thoại phòng khám, gặp ông X.

Thắng tự giới thiệu mình tên Sơn (cán bộ công an TP Biên Hòa), đã tham gia đoàn kiểm tra và đe dọa, yêu cầu ông X. phải giao số tiền 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị cho phòng khám nếu không sẽ tạm giữ.

Vì lo lắng nên ông X. hứa sẽ chi 300 triệu đồng để nhờ Thắng “lo việc”. Tuy nhiên, Thắng nói số tiền trên quá ít và đề nghị phải đưa đủ 500 triệu đồng. Lúc này, ông X. đang nằm viện điều trị nên đồng ý và được Thắng yêu cầu mua sim điện thoại, điện thoại đời cũ để tiện liên lạc và cử người giao tiền cho mình.

Sau khi nhận số tiền của nạn nhân, Thắng đem trả nợ do thua cá độ bóng đá.