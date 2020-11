Mánh khóe chiếm đoạt tài sản của Giám đốc Công ty Khương Điền

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết đơn vị này đã ra quyết định truy nã ông Lê Xuân Định (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định truy nã Giám đốc Công ty Khương Điền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, PC03 đang điều tra vụ án Lê Xuân Định cùng đồng phạm liên quan hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền (trụ sở tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM).

Quá trình điều tra, lực lượng Công an TP.HCM xác định Lê Xuân Định đã sử dụng pháp nhân của Công ty Khương Điền và Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền để ký nhiều hợp đồng mua bán đất nền với nhiều người và chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Theo đó, ngày 28/9, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Xuân Định về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can không có mặt ở nơi cư trú nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.