Mang súng mở sới bạc, hàng loạt 'con bạc' ở Hưng Yên bị tóm gọn

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, công an các huyện trên địa bản tỉnh Hưng Yên liên tiếp phá được nhiều sới bạc lớn và bắt giữ, khởi tố hàng loạt "con bạc" từ thời điểm sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, khảng 16h30, ngày 20/2, tại nhà ở của Nguyễn Thị Thúy (SN 1972, ở thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng CSCĐ bắt quả tang 15 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền.

Trong số 15 người có 7 người thường trú tại các huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), 1 người thường trú tại huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), còn lại 7 người khác thường trú tại các xã Tống Phan, Minh Tân, Đoàn Đào, Phan Sào Nam (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Công an Hưng Yên, bắt quả tang 15 người đánh bạc. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp địa điểm tổ chức đánh bạc trên, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị hình tròn, 2 xe ô tô, 15 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu dạng K54 bắn bi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bắn hơi) và 18 viên đạn cùng hơn 100 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đó, vào khoảng 16h ngày 3/3, Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đã bắt quả tang tại nhà ở của Trịnh Thế Duân (SN 1972, ở thôn Nhu, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng sát phạt nhau bằng tiền.

Trong số 10 người có Trịnh Thế Hiến (SN 1988), Nguyễn Đức Tuyến (SN 1995), Lê Văn Toán(SN 1987), Đỗ Chí Nhân (SN 1991); Lê Xuân Tuấn (SN 1979), Trịnh Kế Hoàn (SN 1990) Trịnh Kế Nhuận (SN 1977). Trịnh Minh Chiến (SN 1986) đều ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Qua khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Khám xét nhà của đối tượng Duân, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 8.200.000 đồng tiền mặt. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đã tạm giữ những người đánh bạc trên để điều tra xử lý.

Những sới bạc này có cả súng.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, vừa qua, Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội "Đánh bạc".

Theo đó, tại nhà Ngô Văn Sáu (SN 1979, ở thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Công an huyện Văn Giang bắt quả tang 8 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Cơ quan công an thu giữ được tổng số tiền 24 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc của 8 người này.

Được biết, cả 8 người đều ở huyện Văn Giang và Hà Nội; Ngô Văn Sáu đã có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Tùng Lâm