Mang di ảnh nạn nhân ngồi giữa đường: Vì sao vụ án giải quyết 1 năm chưa xong?

Sau 1 năm xảy ra vụ xe tải tông xe máy khiến một người chết, một bị thương, vào ngày 1/7, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị T. (SN 1973, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) mang di ảnh bà T. đến hiện trường vì bức xúc trước việc giải quyết chậm trễ của cơ quan chức năng.

Người nhà mang di ảnh nạn nhân T. ra ngồi tại hiện trường vụ tai nạn 1 năm trước.

Đến ngày 7/7, gia đình nạn nhân có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) để được giải đáp những bức xúc, thắc mắc dồn nén suốt 1 năm qua. Tại buổi làm việc này còn có bà Nguyễn Thị Chín (SN 1961, trú tại Thanh Văn) là người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn.

Thượng tá Nguyễn Thái Long – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì trực tiếp làm việc với gia đình hai nạn nhân.

Thượng tá Long cho hay, trong một năm qua, vụ việc chưa giải quyết xong do trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phải tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, để chờ giám định trưng cầu của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an.

Hai gia đình nạn nhân nhận được văn bản về việc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tuy nhiên, sau khi phục hồi điều và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hai gia đình này không nhận được thêm bất kỳ văn bản thông báo nào khác.

Khi có kết quả của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an, Công an huyện Thanh Trì phục hồi điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn. Cơ quan điều tra đã gia hạn điều tra lần 1 và nếu không có gì thay đổi, vào ngày 22/7 tới đây, đơn vị sẽ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố vụ án đưa ra xét xử.

“Luật quy định thì thời hiệu 5 năm, tuy nhiên đến nay thì chúng tôi gần như kết thúc vụ án”, ông Long nói.

Giải đáp thắc mắc của gia đình nạn nhân về việc chiếc xe tải gây tai nạn được trả cho chủ xe, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì cho hay, tài xế xe tải gây tai nạn lái xe thuê cho doanh nghiệp. Khi thu giữ xe, cơ quan chức năng làm giám định dấu vết va chạm, máu dính trên xe…

“Khi đủ căn cứ để kết luận hành vi của tài xế lái xe, cơ quan điều tra phải trả cho doanh nghiệp để cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động”, ông Long cho hay. Nếu xe tải là của tài xế gây tai nạn thì công an sẽ giữ lại để giải quyết dân sự.

Ngoài ra, Thượng tá Long cũng giải thích việc dựng lại hiện trường vụ tai nạn ở nơi khác là để tránh đường đông và cũng chỉ để xác định góc nhìn, góc xe.

Gia đình hai nạn nhân đến làm việc với Công an huyện Thanh Trì để được giải đáp các thắc mắc liên quan vụ án.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn kéo dài trong suốt 1 năm qua nhưng chưa xử lý xong là do bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo việc tố giác tội phạm, sau đó được phục hồi điều tra lại.

"Khi vụ án phục hồi điều tra lại sẽ được điều tra trong 3 tháng và có thể được tiếp tục gia hạn thời gian điều tra 2 lần. Đối với vụ án như này, kéo dài trong một năm qua là bình thường nhưng trong những lần gia hạn hay khởi tố, thì cơ quan chức năng phải có thông báo đối với gia đình", luật sư Cường phân tích.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình nạn nhân mới nhận được 1 lần thông báo duy nhất về việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Điều này chưa đúng về luật định và cũng là nguyên nhân khiến gia đình nạn nhân không biết kết quả điều tra đang đi đến đâu, khiến họ bức xúc.

Luật sư Cường cũng cho rằng việc cơ quan điều tra trả xe tải gây tai nạn cho doanh nghiệp cũng đúng theo luật định: “Họ có thể giữ xe này để đảm bảo thi hành án hoặc có thể trả”.

Bên cạnh đó, theo luật sư, việc dựng hiện trường giả cũng hợp lý bởi có những sự việc yêu cầu không gian tương đối là có thể được.