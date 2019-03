Mang dao bầu, dàn cảnh va chạm giao thông để cướp ở Hà Nội: Khởi tố vụ án

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản đối với 3 người gồm Nguyễn Quang Thành (SN 1967, trú tại ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân); Bùi Minh Dương (SN 1979, trú tại ngõ 111, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Trung tá Nguyễn Hoài Nam, đội phó đội 5, phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, từ thông báo của người dân về một số vụ việc dàn dựng va chạm giao thông tại nơi dừng đèn đỏ để cướp. Đơn vị đã vào cuộc điều tra, truy bắt những người kẻ này.

Những kẻ này sẵn sàng dùng hung khí để chống trả khi bị truy đuổi.



Sau một thời gian theo dõi, khoảng 11h40 ngày 8/3, tổ công tác Đội 5, tuần tra mật phục chống tội phạm đường phố đã phát hiện vụ va chạm giao thông giữa 2 người đàn ông với một cô gái đi xe máy Piaggio, tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Khi cô gái đang gỡ nan hoa do bánh xe máy 2 người đàn ông va vào chân trống, thì có một người đàn ông khác đi xe Yamaha màu trắng, đã áp sát lấy trộm chiếc túi xách để ở giữa xe.

Ngay lúc đó, các trinh sát Đội 5, Phòng cảnh sát Hình sự đã bao vây bắt giữ các những kẻ này. Trong lúc truy bắt, một tên đã rút dao bầu ra chống trả, khiến 1 chiến sỹ bị thương.

Tang vật những kẻ này trộm được cô gái.



Khi bắt được những kẻ liên quan, cơ quan chức năng đã tang vật thu giữ là túi xách trộm của cô gái, có gần 5 triệu đồng bên trong và 1 số giấy tờ tùy thân.

Cả 3 kẻ gây án trên đều có tiền án tiền sự. Trong đó, Thành là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch và cung cấp hung khí cho đồng bọn. Khi Thắng va chạm giao thông bằng cách móc bánh xe máy vào chân chống của nạn nhân, thì Thành là người cướp tài sản, còn Dương đi phía sau để ngăn cản người truy đuổi bằng hung khí.

"Những kẻ này thường chuẩn bị sẵn hung khí, dao nhọn để chống trả khi bị vây bắt. Vì vậy, người dân khi gặp trường hợp tương tự, không nên chống trả mà nên nhận dạng đặc điểm xe và người, rồi báo cho cơ quan công an ", Trung tá Nam cho hay.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội thông báo, ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự, đề nghị đến trụ sở Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự , Công an Hà Nội để cung cấp tài liệu cho cơ quan công an tiếp tục làm rõ thêm hành vi phạm tội của những kẻ này.

Mạnh Đoàn