Man Utd bại trận, HLV Rangnick chê trọng tài

(VTC News) -

Sáng nay (16/3), MU đã nhận thất bại 0-1 trước Atletico Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2021/2022. Sau 2 lượt trận, Quỷ đỏ thua chung cuộc với tỉ số 1-2, qua đó chính thức bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Ở màn so tài trên sân Old Trafford, Atletico Madrid sau khi có bàn mở tỉ số ở phút 41 do công của Lodi, đội bóng này đã chơi bài “dựng xe buýt” khiến MU không thể tìm kiếm bàn gỡ. Bên cạnh đó, Atletico Madrid cũng có những màn tiểu xảo, nằm sân và câu giờ.

Do đó, HLV Rangnick rất không hài lòng. Trả lời phỏng vấn BT Sport, nhà cầm quân người Đức cho rằng: “Hiệp 2 thật khó khăn cho chúng tôi và trận đấu luôn bị gián đoạn. Luôn có ai đó nằm ở trên sân. Ngoài ra, trọng tài cũng có một số quyết định gây khó hiểu”.

HLV Rangnick thất vọng với các trọng tài.

HLV Rangnick cho rằng, hiệp 2 liên tục bị gián đoạn vì những tiểu xảo, câu giờ của các cầu thủ bên phía Atletico Madrid nên việc chỉ có 4 phút đá bù giờ là một trò đùa với nhà cầm quân này.

Trong khi đó, thủ thành De Gea cũng chia sẻ rằng: “Atletico Madrid là đội bóng biết cách chơi những trận đấu như thế này. Sau khi có bàn thắng, họ đã tập trung toàn bộ đội hình trước cầu môn của Oblak. Một đội chơi chuyên phòng ngự, chúng tôi rất buồn”.

Bị loại khỏi Cúp C1 châu Âu và thất thế trong cuộc đua tốp 4 nên khả năng MU có vé dự sân chơi này ở mùa giải năm sau là khá thấp, De Gea cho rằng: “Chúng tôi cần tiếp tục cố gắng hết sức, nhưng thực sự đó là nhiệm vụ khó khăn. Tôi cảm thấy buồn cho người hâm mộ, tất cả mọi người vì chúng tôi chưa đủ tốt”.