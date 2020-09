Mãn nhãn 3 dinh thự lớn nhất nước Mỹ

Hoàn thành vào năm 1903, ngôi nhà ở New Jersey của C. Ledyard Blair, chủ một ngân hàng đầu tư và du thuyền, tọa lạc trên khu đất rộng 34 mẫu Anh nhìn ra đồi Somerset. Biệt thự mất 5 năm để xây dựng. Ngày nay, nó thuộc sở hữu của T. Eric Galloway, một nhà phát triển ở New York, người đã mua nó với giá 4,5 triệu USD. (Ảnh: Turpin Realtors)