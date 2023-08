Màn hình Samsung Galaxy Z hỏng nhanh theo điều kiện thời tiết

(VTC News) -

Theo bảng đồ họa thông tin (infographic) do Samsung công bố, người dùng bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 có thể gập máy được 200.000 lần ở nhiệt độ 25 độ C (tương đương 77 độ F). Tại 60 độ C (140 độ F), hai model mới nhất của dòng smartphone màn hình gập có thể chịu được 150.000 lần mỗi máy.

Tuy nhiên, theo số liệu đo được từ số lần gập thực tế trên sản phẩm do Bureau Veritas, công ty chuyên về thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận sản phẩm/dịch vụ quốc tế, số lần mở ra, gập lại của Z Fold5, Z Flip5 thấp hơn trong điều kiện thời tiết lạnh. Cụ thể, tại nhiệt độ âm 20 độ C (-4 độ F), máy hỏng sau 30.000 lần gập. Nền nhiệt trên 60 độ C có thể hiếm gặp, nhưng - 20 độ C lại tương đối phổ biến trong những tháng mùa đông tại một số vùng trên thế giới.

Với 30.000 lần gập, nếu người dùng sử dụng máy 41 lần mỗi ngày thì độ bền chỉ khoảng 2 năm, và tăng lên 3 năm nếu gập 27 lần một ngày, theo Phone Arena. Dù vậy các thử nghiệm trên đều thực hiện ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không phải môi trường sinh sống phổ biến ở Trái Đất, do vậy người dùng không cần quá lo lắng về độ bền của sản phẩm (dựa trên công bố từ nhà sản xuất).

Bộ đôi flagship nửa cuối năm của Samsung vừa ra mắt cuối tháng 7, dự kiến trung tuần tháng 8 sẽ có mặt trên kệ hàng chính hãng tại Việt Nam. Galaxy Z Fold5 phiên bản 256 GB, 512 GB, 1 TB có giá lần lượt 40,99 triệu đồng, 44,99 triệu đồng và 51,99 triệu đồng - mức giá cao nhất được ghi nhận trong đợt mở bán flagship cuối cùng trong năm của Samsung.

Máy trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 giúp hiệu suất hoạt động nhanh hơn 25% và hiệu quả hơn 45% so với thế hệ tiền nhiệm, theo công bố của hãng. Màn hình rộng 7,6 inch ở dạng mở, độ phơi sáng 1.750 nit mang đến khả năng hiển thị sắc nét, giúp người dùng thoải mái sử dụng ngay cả khi chụp ảnh, quay phim ngoài trời nắng gắt.

Samsung đã mang đến bộ bản lề thiết kế hoàn thiện hơn so với Z Fold4 nhờ ứng dụng công nghệ Flex mới, giúp nếp gấp trở gần như vô hình. Máy sẽ có 3 màu sắc gồm: Xanh Icy, Kem Ivory và Đen Phantom.

Mẫu Galaxy Z Flip5 chỉ có 2 lựa chọn bộ nhớ trong là 256 GB và 512 GB, với mức giá tương ứng 25,99 triệu đồng và 29,99 triệu đồng. Thiết bị sở hữu công nghệ màn hình ngoài Flex Window lớn 3,4 inch, rộng gấp 1,78 lần so với model tiền nhiệm là Z Flip4 ra mắt năm ngoái. Thay đổi này giúp người dùng trải nghiệm linh hoạt với bàn phím ở màn hình ngoài mà không cần mở điện thoại. Không như Z Fold khá kén người dùng, Z Flip tiếp tục được dự đoán sẽ hút nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng trẻ. Máy gồm 4 màu Xanh Mint, Tím Fancy, Kem Latte, Xám Indie.

Khánh Linh