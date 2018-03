Mai Tiến Dũng tặng quà đặc biệt cho chị em phụ nữ ngày 8/3

(VTC News) - Nam ca sĩ vừa cho ra mắt ca khúc vui tươi dành tặng riêng cho các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Mai Tiến Dũng vừa bất ngờ dành tặng cho hội chị em món quà đặc biệt nhân ngày 8/3 – ca khúc Dance with me – phiên bản làm mới lại từ một sáng tác đầy sôi động của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mà không hề báo trước khiến các fan hâm mộ của nam ca sĩ ngạc nhiên.

Với những ca từ ý nghĩa, Dance with me như một lời nhắn gửi đến các chị em nhân ngày lễ dành riêng phái nữ rằng “Ở ngoài kia người đông vui, tại sao ngồi đó riêng mình thôi, ngày đang tới, cầm tay tôi cùng chạy vào trong nắng mới”.

Không chỉ vậy, với bản phối mới toanh cực bắt tai từ nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, phiên bản mới của ca khúc khiến cho các chị em sau khi nghe sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, muốn diện ngay những bộ trang phục đẹp mắt và đi “quẩy” tưng bừng trong ngày lễ dành riêng cho mình.

Mai Tiến Dũng dành tặng món quà đặc biệt đầy bất ngờ đến các chị em phụ nữ trong ngày 8/3.

Mai Tiến Dũng chia sẻ: “Dance with me mang thông điệp hãy gạt hết mọi buồn phiền, âu lo để cùng nhảy lên, cùng đón ánh nắng mới sau những giông bão cuộc đời. Dũng hy vọng nửa kia của thế giới trong ngày lễ đặc biệt này, sẽ dành hết thời gian để chăm sóc bản thân, để yêu mình, yêu đời và may mắn sẽ luôn mỉm cười với họ”.

Thời gian qua, sau khi kết thúc cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình và Bolero, Mai Tiến Dũng vẫn tiếp tục bận rộn với lịch trình đi diễn trong và ngoài nước song song với việc thực hiện những kế hoạch anh ấp ủ suốt để ngày càng đến gần với đại đa số khán giả hơn.

Cũng từ sau cuộc thi này, nam ca sĩ ngày càng nhận được sự yêu mến và đánh giá cao từ khán giả lẫn giới chuyên môn bởi trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Mai Tiến Dũng luôn chứng minh mình có sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu cho từng tiết mục. Không những vậy, giọng hát của anh cũng tiến bộ qua từng vòng thi khiến các giám khảo ngạc nhiên.

Được biết, sau khi ra mắt bản phối mới của Dance with me, Mai Tiến Dũng sẽ chính thức khởi động chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2018 với một sản phẩm chất lượng vào đầu tháng 4 tới.

Video: Mai Tiến Dũng tung bản phối mới của ca khúc quen thuộc nhân ngày 8/3

Chu Nguyên