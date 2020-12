Mắc kẹt nhiều ngày ở biên giới, nhóm tài xế ẩu đả với cảnh sát Anh

(VTC News) -

Hàng nghìn tài xế bị mắc kẹt nhiều ngày qua ở miền nam nước Anh sau khi Pháp siết chặt biên giới với xứ sở sương mù do lo ngại về biến thể mới của COVID-19. Nhiều người trong số họ bỏ lỡ Giáng sinh cùng gia đình.

Đoạn phim trên truyền hình cho thấy một nhóm tài xế tranh cãi và ẩu đả với cảnh sát ở lối vào cảng Dover. Ở các nơi khác, một số tài xế chỉ trích Thủ tướng Pháp và Thủ tướng Anh và nói rằng họ chỉ về nhà kịp ngày Giáng sinh.

"Họ không cho chúng tôi thức ăn, họ không cho chúng tôi đồ uống. Họ không cung cấp cho chúng tôi bất cứ điều gì. Vì vậy những gì chúng tôi đang yêu cầu là một giải pháp. Tôi nghĩ và tin rằng điều này xảy ra hiện nay chẳng phải do COVID-19 hay bất cứ thứ gì mà là do Brexit, do chính trị nội bộ", một tài xế bức xúc.

Tài xế đụng độ cảnh sát Anh. (Ảnh: Express)

Sự hỗn loạn tiếp tục diễn ra ngay cả khi Pháp và Anh đạt được thỏa thuận vào cuối ngày 22/12 để mở cửa lại biên giới.

Trước đó, chính quyền Paris tuyên bố "đóng cửa" với Anh trong 48 giờ để ngăn chặn đại dịch. Điều này làm hơn 2.800 xe chở hàng của Anh kẹt lại ở biên giới để chờ nhập cảnh vào Pháp.

Pháp dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhưng chỉ cho phép các lái xe có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây được vào nước này.

Theo Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, hoạt động xét nghiệm sẽ được triển khai ở nhiều địa điểm từ 23/12. Nhưng ông cũng thừa nhận quá trình này sẽ mất nhiều thời gian.

"Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp các xét nghiệm. Sẽ mất hai hoặc ba ngày để mọi thứ được giải quyết", ông cho biết.

Bộ trưởng Bộ Gia cư Anh Robert Jenrick cho biết quân đội sẽ giúp thiết lập các điểm xét nghiệm trên khắp khu vực đông nam đất nước nhưng nhấn mạnh vấn đề hiện nay là thời gian.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Anh, tất cả tài xế cần xét nghiệm bằng que thử nhanh vốn có thể cho kết quả trong một giờ. Bất cứ ai có kết quả dương tính sẽ tiếp tục xét nghiệm PCR tốn nhiều thời gian hơn. Những người có kết quả dương tính lần nữa sẽ được đưa vào phòng khách sạn để cách ly.

Trên tuyến cao tốc M20 ở Kent (Anh), 632 xe tải bị mắc kẹt. 2.188 chiếc rơi vào tình trạng tương tự tại sân bay Manston gần đó.

Chính phủ Anh cho biết họ đã bổ sung thêm các nhà vệ sinh và cung cấp thực phẩm sau khi Hiệp hội Vận tải Đường bộ nêu quan ngại về phúc lợi của các tài xế.

Việc đóng cửa biên giới đang gây khó cho việc vận chuyển hàng hóa trên khắp châu Âu, đặc biệt là với thực phẩm dễ hỏng.

Lactalis, công ty sữa lớn nhất thế giới đã phải dời lịch giao hàng tới Anh sau các lệnh cấm di chuyển của các quốc gia châu Âu với xứ sở sương mù.