Ma túy là ác quỷ của showbiz, khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thân tàn ma dại

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng nhất đã dính phải ma túy, để rồi trở nên thân tàn ma dại.

Vừa qua, dư luận lại được phen rúng động trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy đá cùng bạn bè, dẫn tới cái chết của một cô gái.

Rất nhiều người bất ngờ và tỏ ra hoang mang về tình trạng sử dụng ma túy ở một bộ phận không nhỏ trong showbiz Việt hiện nay. Nhưng không riêng gì showbiz Việt, ma túy vốn là bóng ma đeo đẳng các nghệ sĩ trên thế giới từ rất lâu rồi, khiến không ít người trở nên thân tàn ma dại.

Ma túy – bóng ma tàn phá những nghệ sĩ đỉnh cao nhất

Người ta thường quan niệm rằng, chỉ những nghệ sĩ kém tài, trác táng mới dính tới ma túy. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại, nghệ sĩ càng tài năng lại càng có nguy cơ sử dụng ma túy cao. Có thể kể tới hàng loạt tên tuổi lừng danh như Whitney Houston, Etta James, Natalie Cole, Amy Winehouse, Britney Spears…

Các nghệ sĩ tìm đến ma túy vì áp lực quá lớn trong công việc, sự nổi tiếng. Nhưng phần lớn là vì cám dỗ ở showbiz quá lớn, mà nghệ sĩ thì sống thiên về bản năng, cảm xúc nên dễ dàng bị sa ngã vào nó.

Năm 2011, cả thế giới từng bàng hoàng trước cái chết của Amy Winehouse. Nguyên nhân tử vong của cô được xác định là sốc thuốc, do sử dụng ma túy quá liều. Khi ấy, cô mới 27 tuổi và sự nghiệp chỉ mới chớm nở.

Amy Winehouse trước và sau khi nghiện ngập.

Amy Winehouse là tài năng âm nhạc lớn của nước Anh đương đại. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhiều so với Beyonce hay Adele và từng đoạt 5 giải Grammy chỉ trong một đêm. Vì vậy, công chúng cực kỳ tiếc nuối cho sự ra đi của cô.

Amy Winehouse có thâm niên sử dụng ma túy liều cao và nghiện rượu. Rất nhiều lần, cô bị bắt giữ vì dùng thuốc phiện.

Dù còn rất trẻ, nhưng cơ thể Amy lúc nào cũng xanh xao, hốc hác và tiều tụy. Cô gầy như một kẻ suy dinh dưỡng, không có sức sống.

Bởi vậy, nhiều người đoán trước được cái chết của Amy. Nhưng không ai ngờ rằng, nó lại đến sớm như thế. Sức tàn phá của ma túy tới cô ca sĩ trẻ này quá kinh khủng.

Một trường hợp điển hình khác cho việc lụi tàn tài năng vì ma túy là Whitney Houston.

Diva hàng đầu thế giới này từng sở hữu giọng hát đẹp lung linh, trong vắt như pha lê và nội lực như phượng hoàng. Nếu giữ vững lối sống chuẩn mực, con đường âm nhạc của Whitney sẽ còn kéo dài và thăng hoa tới tận bây giờ. Nhưng cô bị người chồng Bobby Brown dụ dỗ sử dụng ma túy để rồi trở thành một con nghiện nặng.

Whitney Houston trước và sau khi nghiện nặng.

Kể từ lúc dính vào ma túy, giọng hát của Whitney trở nên trầm khàn hơn, mất đi sự thuần khiết. Càng sau này, nó càng tối, đục, và mất hẳn nội lực, trường hơi. Rượu chè và ma túy phá nát giọng hát của cô.

Cùng với việc mất giọng, Whitney bỗng đổi tính đổi nết. Cô trở nên cục cằn và dễ gắt gỏng hơn, hay quên lời và đánh mất phong thái làm việc vốn có của mình.

Không ít lần khán giả chứng kiến Whitney quên lời trên sân khấu và hát với sự mệt mỏi, bất lực như một kẻ say rượu khi không thể làm chủ được tiết tấu, giọng hát của mình. Có những lúc, cô vừa hát vừa thở và phải thở oxy ngay sau khi biểu diễn.

Ca khúc I will always love you qua giọng hát Whitney theo từng năm, từ lúc đỉnh cao tới khi nghiện ngập

Từ diva đỉnh cao của thế giới, với khối tài sản khổng lồ, Whitney nhanh chóng trở thành kẻ nợ nần, liên tiếp dính phải scandal.

Whitney cố gắng cai nghiện để thoát khỏi ma túy và làm việc tích cực trở lại, nhưng con ác quỷ này lấn quá sâu vào cơ thể cô, khiến cô cạn kiệt sức lực.

Cuối cùng, Whitney tử vong và được tìm thấy trong bồn tắm ở một khách sạn vào năm 2012. Khi ấy, cô mới 48 tuổi.

Britney Spears cũng từng trải qua quãng thời gian tiều tụy và rơi xuống hố sâu sự nghiệp khi dính phải ma túy vào giai đoạn 2006.

Britney cạo trọc và gây gổ với papazzari.

Cô biểu diễn một cách phờ phạc, đánh mất những điệu nhảy điêu luyện của mình, thân hình thì phát phì. Công chúng không ít lần thấy Britney gây gổ, rồi khóc một mình ngoài phố.

Britney thậm chí còn cạo trọc đầu và rơi vào trạng thái tâm lí bất thường, lúc cười lúc khóc.

Britney ngồi khóc một mình giữa đường.

Etta James đáng lẽ có một sự nghiệp sáng lạn hơn khi còn trẻ. Cô là một tài năng âm nhạc lớn của nước Mỹ trong thập niên 70. Tuy nhiên, việc nghiện ngập liên miên khiến Etta phải thường xuyên vào trại cai nghiện và để lỡ mất nhiều cơ hội.

Etta James là một tài năng âm nhạc lớn.

Etta James không nổi tiếng và tạo dựng được tầm ảnh hưởng lớn như Aretha Franklin và Barbra Streisand, dù âm nhạc của cô rất chất.

Không riêng nghệ sĩ, ma túy cũng là hiểm họa rình rập giới người mẫu. Siêu mẫu Kate Moss chính là nạn nhân điển hình nhất của nó.

Kate Moss xuống sắc vì ma túy.

Kate Moss vào nghề từ rất sớm, nhưng nhanh chóng vươn tới đỉnh cao nhất của nghề người mẫu. Cô kiếm được hàng chục triệu đô, là gương mặt vàng cho mọi nhãn hàng và được trọng vọng với vị trí siêu mẫu.

Kate Moss với thần thái catwalk đặc biệt.

Sự nổi tiếng tạo nên áp lực công việc quá lớn với Kate Moss. Cô từng lí giải thân hình cò hương của mình là do không có đủ thời gian để ăn và phải di chuyển, làm việc quá nhiều.

Chính điều này dẫn Kate Moss làm bạn với ma túy. Nhờ nó, cô có được những bước catwalk như lên đồng trên sàn runway.

Nhưng chính ma túy hủy hoại nhan sắc của Kate, khiến cô già nua trước tuổi và sa ngã nhanh chóng. Công chúng ai cũng tiếc cho Kate Moss vì phải rất lâu nữa mới tìm được một siêu mẫu đẳng cấp như cô.

Scandal sử dụng ma túy của Kate Moss.

Nghệ thuật hàn lâm cũng không thoát khỏi ma túy

Nền nghệ thuật hàn lâm opera – nhạc cổ điển vốn được xem là chuẩn mực chính thống, nơi tập trung sự uyên bác, học thức và nghiêm túc nhất. Các ca sĩ opera thường phải mất hàng chục năm luyện tập và đạt tới trình độ cao cấp (cả về ca hát lẫn kiến thức âm nhạc, ngoại ngữ, văn học, lịch sử…) mới được phép đứng trên sân khấu.

Vậy nhưng, nhiều ca sĩ opera ngày nay đang có xu hướng sử dụng chất kích thích hoặc những dạng thuốc có tính gây nghiện để đối phó với áp lực từ nhu cầu thương mại đang tăng lên với họ.

Ca sĩ opera Endrik Wottrich chia sẻ: "Không ai nói về nó, nhưng chất kích thích và các dạng ma túy từ lâu đã được dùng trong âm nhạc. Nhiều nghệ sỹ solo đang dùng beta blockers để kiểm soát sự lo lắng của họ. Một khác lại dùng cortisone để đảm bảo giọng hát của họ đạt đến mức cao trào nhất".

Cũng theo lời Wottrich, các ca sĩ opera ngày nay bị vắt kiệt sức lao động, vừa phải hát, lại vừa phải chạy show quảng cáo, khiến họ không còn cảm hứng biêu diễn. Ngoài ra, họ cũng chịu áp lực lớn từ phía khán giả, dẫn tới việc sử dụng ma túy trước mỗi lần bước lên sân khấu.

Ca sĩ opera Endrik Wottrich.

Còn giọng nữ trung opera Vesselina Kasarova lại thừa nhận: "Một số ca sĩ opera ngày nay chuyển sang sử dụng ma túy và phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình".

Việc sử dụng chất gây nghiện khiến sự nghiệp của các ca sĩ opera bị rút ngắn lại. Nhiều ca sĩ chỉ mới 40 tuổi mất giọng, trong khi đó mới là độ tuổi để một ca sĩ opera hoàn thiện giọng hát của mình.

Một số ca sĩ opera khác vì dùng ma túy mà đánh mất thể lực của mình, không đủ sức để hát trọn một vở opera và phải chuyển sang nhạc kịch.

Katherine Jenkins là ca sĩ bán cổ điển hiếm hoi dám thú nhận việc sử dụng ma túy. Cô nói: "Từ hồi đại học, tôi dùng thuốc lắc, thuốc kích dục và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Khi dùng chúng, tôi cảm thấy có nhiều đam mê, hưng phấn hơn, trong cả tình yêu và mối quan hệ với mọi người xung quanh".

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi sử dụng ma túy, Katherine cảm thấy rõ tác hại của nó. Cô trở nên chán nản, mệt mỏi và buồn bã.

Ca sĩ bán cổ điển Katherine Jenkins.

Chính vì thế, Kartherine quyết định ngưng sử dụng ma túy sau khi kí được hợp đồng thu âm vào năm 2003. Cô nói: "Ma túy có thể khiến nghệ sĩ thăng hoa cảm xúc khi ca hát. Nhưng đó chỉ là thứ cảm xúc vay mượn. Về lâu về dài, nó sẽ phá hủy giọng hát và con người bạn. Tôi may mắn nhận ra điều đó và sẽ không bao giờ động tới chúng nữa".

Không một nghệ sĩ nào dính vào ma túy mà không phải đánh đổi, mất mát, nhẹ thì là sự nghiệp, người thân, nặng thì là chính mạng sống của mình.

Ma túy như con ác quỷ với nghệ thuật. Nó trao cho người ta cái họ cần lúc ban đầu, nhưng lấy đi tất cả về sau này.

Trên thực tế, vẫn có những nghệ sĩ tài năng đạt tới đỉnh cao sự nghiệp mà không cần tới ma túy như Celine Dion, Madonna, Barbra Streisand, Joan Sutherland, Pavarotti… Và những nghệ sĩ này đều có cuộc sống ổn định, viên mãn.

Bởi thế, ma túy trước sau vẫn là thứ độc hại, nguy hiểm với các nghệ sĩ trong showbiz. Ai khôn ngoan tránh được nó thì sẽ có sự nghiệp lâu bền.

