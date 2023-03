Lý Tiểu Long sẵn sàng đấu Trần Trần Quang Lộc tại LION Championship 2023

(VTC News) -

Sáng 31/3, buổi cân ký sự kiện đầu tiên của LION Championship 2023 đã diễn ra tại Trung tâm huấn luyện MMA Việt Nam. Tâm điểm của là trận đấu Trần Quang Lộc vs Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long là tay đấm đến từ Trung Quốc, có biệt danh "Rồng Trung Hoa". Anh có nhiều kinh nghiệm, từng thi đấu tại nhiều đấu trường lớn ở trong nước và quốc tế. Không chỉ thu hút giới truyền thông bởi cái tên giống huyền thoại võ học Lý Tiểu Long, đối thủ của Trần Quang Lộc còn có lý lịch rất đẹp.

Năm nay 22 tuổi, Tiểu Long đã thi đấu 21 trận, thắng 15 (6 K.O) và thua 6. Với nền tảng Wushu, Kickboxing rất tốt, võ sĩ này hứa hẹn sẽ mang đến những tổ hợp đòn striking chất lượng có thể làm khó Quang Lộc và tạo nên trận đấu kịch tính.

"Tôi có nhờ một số bạn bè bên Trung Quốc tìm hiểu thông tin về võ sĩ Lý Tiểu Long. Tôi rất hồi hộp vì sắp đấu với người đến từ đất nước có truyền thống võ thuật lâu đời. Tuy nhiên, tôi rất quyết tâm cho trận đấu này", Quang Lộc chia sẻ trong buổi họp báo cách đây 1 tuần.

Lý Tiểu Long (trái) và Trần Quang Lộc trong buổi cân ký sáng 31/3.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Quang Lộc đã sang Thái Lan tập huấn để hoàn thiện bộ kỹ năng. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất trong sự kiện đầu tiên của tại LION Championship 2023.

Sự kiện đầu tiên của LION Championship 2023 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày mai 1/4. Trước đó từ 15h00 sẽ là các trận đấu hạng B nhằm tuyển chọn võ sĩ mới cho giải đấu.

Các cặp đấu còn lại trong sự kiện đầu tiên gồm: Kamil Nguyễn Văn vs Nghiêm Tùng Lâm, Đặng Văn Quý vs Trần Trọng Kim (56kg), Võ Thanh Tùng vs Lê Huy Hoàng (56kg), Lại Thế Toàn vs Trần Ngọc Lâm (60kg), Nguyễn Bá Nhì vs Đỗ Phúc Hậu (65kg), Đặng Thắng Nguyên vs Bàn Văn Hoàng (70kg).

Lion Championship 2023 sẽ có 8 sự kiện, tổ chức tại 3 địa điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc (Kiên Giang), diễn ra từ 1/4 tới 18/11. Sự kiện khai mạc (nhà thi đấu Tây Hồ) và chung kết (Quần Ngựa) đều tổ chức ở Hà Nội.

Hà An