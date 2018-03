Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn

(VTC News) - Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, người sát hại 5 người trong cùng một gia đình ở quận Bình Tân (TP.HCM) có lý lịch bất hảo.

Sau quá trình điều tra, truy tìm hung thủ sát hại 5 người, chiều 16/2 (mùng 1 Tết), lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) khi đang cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Bước đầu, Tình khai xin vào làm nhân công tại cơ sở gia công máng xối của gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ đường số 7, Khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) được khoảng 2 tháng.

Tại cơ sở này, ngoài Tình còn có 2 công nhân khác đều quê tỉnh Thanh Hóa, đồng hương với ông Chinh.

Hiện trường vụ án mạng.

Tình nói, thời gian làm việc tại đây thường bị ông Chinh la mắng, bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) đánh đập. Ngoài ra, ông Chinh còn bênh vực cho 2 công nhân đồng hương khiến Tình bực tức trong lòng. Do quá uất ức, Tình lên kế hoạch sát hại cả gia đình ông Chinh để trả thù.

Chiều 27 Tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên cuối năm tại nhà, Tình và 2 công nhân trong cơ sở đều tham dự. Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại nhà ông Chinh để sáng mai về quê.

Thời điểm này, Tình thủ sẵn 1 con dao bấm trong người chờ thời cơ để ra tay. Chờ các thành viên trong gia đình ông Chinh ngủ say, Tình cầm dao đi từng phòng rồi ra tay sát hại 5 người dã man.

Tình còn khai, trong khi ra tay, các nạn nhân có chống cự nên hắn xuống bếp lấy thêm 1 con dao tiếp tục gây án đến cùng. Dù đã giết chết vợ chồng ông Chinh nhưng vì muốn bịt đầu mối nên Tình xuống tay sát hại 3 người con của vợ chồng ông này.

Sau khi gây án, Tình lấy 1 số tài sản và chiếc xe gắn máy hiệu AirBlade màu trắng của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Do bị thương ở tay nên Tình ghé vào Bệnh viện Quân y 175 băng bó vết thương rồi chạy xe về Long An lẩn trốn.

Nghi phạm có quá khứ bất hảo.

Quá trình điều tra lí lịch, Tình khai là con út trong gia đình có 2 anh em; cha làm nông, còn mẹ buôn bán ở chợ. Vì mê game, nên học đến lớp 9, năm 2015, Tình bỏ học đi làm thuê. Ban đầu, ai thuê gì thì làm đó, một thời gian sau, Tình làm phụ xe tuyến An Giang – TP HCM, rồi bỏ hẳn lên TP.HCM làm nhiều việc lặt vặt khác.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 15/2 (30 Tết), một người dân đến căn nhà nằm trong hẻm 313 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) thì phát hiện 1 người phụ nữ khoảng 35 tuổi chết gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm thi thể ông Chinh (chủ gia đình) và ba người con gồm một nam, hai nữ hiện đang học lớp 7, 5 và mẫu giáo. Người phụ nữ được tìm thấy trước đó là bà Hồng (vợ ông Chinh)

Tại hiện trường, các xác chết đã bắt đầu phân hủy, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an TP.HCM và cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm Bộ Công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Anh