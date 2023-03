Lý Hùng kể chuyện đóng phim cùng nam diễn viên vừa thắng Oscar 2023

Everything Everywhere All at One thu về 7 Oscar. Trong đó, Quan Kế Huy, sinh năm 1971, đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Tài tử Việt Nam đình đám thập niên 1990 Lý Hùng hân hoan vì người cùng “gánh” vai chính với anh trong phim “Hồng hải tặc” đã được vinh danh ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất.

- Anh có thể giới thiệu cho độc giả hôm nay được biết về bộ phim mà anh và Quan Kế Huy đóng vai chính ngày xưa?

- Hồng hải tặc quay năm 1996, là phim nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Tôi đóng vai chính, là cảnh sát Việt Nam. Còn Quan Kế Huy vai chính, là cảnh sát Hong Kong. Hai bên hợp tác bắt hồng hải tặc.

Bộ phim quay rất kỹ do đạo diễn Trần Chí Hòa, người Hong Kong đảm trách. Trần Chí Hòa là đạo diễn rất giỏi từng làm phim cho Thành Long.

Khi phim ra mắt tạo tiếng vang lớn, doanh thu cao ngất, cháy vé các rạp luôn. Vào thời giá lúc ấy Hồng hải tặc mang về gần 3 tỷ đồng.

Quan Kế Huy (áo kẻ, bên trái), Lý Hùng (có ria, bên phải) trong quảng cáo phim Hồng hải tặc. Ảnh: NVCC.

- "Hồng hải tặc” quay ở Việt Nam?

- Đúng rồi. Khoảng gần một năm trời, tất nhiên không phải quay liên tục, cũng có lúc nghỉ chứ!

- Đóng chung với Quan Kế Huy suốt một năm, anh có thể phác họa chân dung trong quá khứ của nam diễn viên vừa “ẵm” Oscar?

- Quan Kế Huy ở ngoài đời thân thiện. Tướng anh nhỏ nhắn, rất nhanh nhẹn, thể hiện những pha đánh võ rất nhanh.

Tôi và Quan Kế Huy đóng đoạn cuối của Hồng Hải Tặc quay ở tỉnh Đồng Nai suốt mười mấy ngày trời, đánh ngày đánh đêm. Nhờ thế, tôi càng trọng và quý mến Quan Kế Huy. Anh chịu khó, chịu cực giỏi, quyết tâm cao độ để quay cho đạt, không dùng đóng thế, cũng không tỏ thái độ “ngôi sao”.

- Cứ tưởng tầm “ngôi sao” như Quan Kế Huy và anh thì không cần quay đi quay lại, vì hai người đã vững nghề?

- Ồ không, quay đi quay lại là chuyện bình thường. Nhưng diễn viên cầu tiến không ngại quay đi quay lại để có thước phim đẹp nhất. Quan Kế Huy hay tôi đều hết lòng cho vai diễn.

Một cảnh trong phim Hồng hải tặc.

- Ngoài thời gian quay phim, Quan Kế Huy làm gì để tiêu thời gian khi ở Việt Nam quá lâu?

- Chúng tôi cùng nhau đi hát karaoke, cùng đi chơi, ăn uống. Anh ấy thích món ăn Việt Nam và thưởng thức nhiều món khác nhau. Quan Kế Huy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi sinh năm 1969. Người bạn này vui vẻ lắm, miệng lúc nào cũng nói cười. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau được. Vì anh ấy là người Mỹ nhưng sinh ra trong gia đình người Hoa. Tôi có thể giao tiếp tiếng Quảng Đông được.

- Anh có thể cho biết tầm vóc của Quan Kế Huy tại thời điểm đóng "Hồng hải tặc”?

- Hồi trẻ Quan Kế Huy đã đóng phim Hollywood với tài tử nổi tiếng. Khán giả đã biết anh ấy từ xưa. Khi đóng Hồng hải tặc đương nhiên Quan Kế Huy đã là người nổi tiếng rồi.

Trước khi đóng với Quan Kế Huy, tôi đã đóng với nhiều tài tử nổi tiếng khác như Mạc Thiếu Thông (tài tử Hong Kong đình đám một thời). Tôi cũng đóng cặp với Lê Tư rồi. Tôi không mang tâm lý e ngại mà quý mến và trân trọng đồng nghiệp nước ngoài.

Riêng Quan Kế Huy thì càng thân gần, vì anh không khiến ai có cảm giác xa cách. Như tôi đã nói ở trên, anh nói liên tục, cái miệng lúc nào cũng duyên.

Quan Kế Huy (áo trắng, đeo kính), Lý Hùng (áo xanh) thời làm phim Hồng hải tặc. Ảnh: NVCC.

- Quan Kế Huy “ẵm” Oscar anh có bất ngờ không?

- Không bất ngờ đâu. Vì anh ấy có điều kiện tham gia những bộ phim được đầu tư lớn. Và quan trọng hơn cả, Quan Kế Huy lại là diễn viên tài năng, diễn xuất tốt. Ngay khi đóng phim cùng nhau tôi đã đoán anh tiến xa hơn nữa. 27 năm trước tôi đã nhận thấy anh ấy là người cầu tiến.

Sau Hồng hải tặc, Quan Kế Huy về Mỹ, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào. Tôi hy vọng tới đây có dịp du lịch Mỹ sẽ liên lạc với anh ấy, có điều kiện thì gặp nhau.

(Nguồn: Tiền Phong)