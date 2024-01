(VTC News) -

Du lịch và kinh tế phát triển, nhà nghỉ khách sạn ngày càng mọc lên nhiều để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, lưu trú. Để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng và tăng lợi nhuận, ngoài hình thức thuê ngày, nhiều nhà nghỉ, khách sạn có dịch vụ cho thuê phòng theo giờ. Giá phòng theo giờ thường đắt hơn so với giá thuê theo ngày nhưng lại giúp tiết kiệm cho những khách có nhu cầu thuê trong thời gian ngắn.

Vì sao nhân viên khách sạn rất sợ dọn phòng thuê theo giờ?

Tóm lại, cả người lưu trú lẫn khách sạn đều được lợi với hình thức dịch vụ này. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn rất sợ dọn phòng thuê theo giờ. Tại sao?

Nhiều khách hàng thuê phòng theo giờ không quan tâm đến việc bảo quản hay giữ vệ sinh cho căn phòng. Họ có xu hướng sử dụng các đồ dùng một lần và vứt bỏ một cách tuỳ tiện, thải ra lượng rác thải lớn khiến nhân viên vệ sinh phải tốn nhiều công sức, thời gian để dọn dẹp, xử lý.

Tại sao nhân viên khách sạn rất sợ dọn dẹp phòng thuê theo giờ? (Ảnh minh hoạ: Istock)

Thực tế cho thấy một tỷ lệ nhỏ các phòng thuê theo giờ bẩn một cách đáng ngạc nhiên sau khi khách check-out. Nhiều khách làm đổ chất lỏng, thức ăn, hoặc hút thuốc trong phòng mà không quan tâm đến việc làm sạch. Việc vệ sinh, xử lý vết bẩn và mùi hôi khó chịu thường mất nhiều công sức và đó cũng là một lý do nhân viên khách sạn rất sợ dọn phòng thuê theo giờ.

Thông thường, nhóm khách hàng thuê nghỉ theo ngày sẽ có ý thức giữ gìn căn phòng và bảo quản đồ tốt hơn so với nhóm khách thuê theo giờ, bởi ai cũng muốn có không gian sống sạch sẽ, gọn gàng. Với những phòng thuê theo ngày, trong vòng một ngày, nhân viên chỉ phải dọn phòng trước khi khách check in và sau khi check out.

Những lưu ý khi thuê khách sạn theo giờ

Để sử dụng dịch vụ thuê phòng theo giờ này một cách nhanh chóng, thuận lợi, văn minh, bạn nên lưu ý những điều dưới đây:

Tìm hiểu quy định và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân.

Tuân thủ thời gian check in - check out để không ảnh hưởng tới thời gian dọn dẹp và đoàn khách thuê phòng sau.

Nếu cần sử dụng hoặc tác động đến không gian bên trong phòng, nhớ xin phép khách sạn.

Thuê phòng theo giờ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tụ tập bạn bè hay khi cần tổ chức những sự kiện bất ngờ. Vì vậy, nếu cần trang trí hay sử dụng không gian bên trong phòng, bạn nhớ xin phép khách sạn trước để tránh những rắc rối không cần thiết về sau.

Nên lưu ý đến vị trí khách sạn, các dịch vụ đi kèm cũng như đánh giá của những khách hàng trước về giá cả, trải nghiệm để có lựa chọn hợp lý nhất.

Hiện nay, có nhiều ứng dụng đặt phòng và đánh giá trải nghiệm nên nếu có sự chuẩn bị trước, bạn có thể dùng nó để được hưởng ưu đãi cũng như đảm bảo khách sạn nơi bạn định thuê còn phòng.