Lý do MIKGroup được lòng khách hàng

Dự án The Matrix One chuẩn bị cất nóc vào trung tuần tháng 11.

Tiến độ thi công - bảo chứng tên tuổi cho MIKGroup

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19, các dự án phải tạm ngừng thi công trong thời gian giãn cách xã hội, MIKGroup là một trong số ít đơn vị phát triển vẫn đảm bảo đúng tiến độ xây dựng và chất lượng công trình.

Dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển đã hoàn thiện kết cấu sàn tầng 44. Dự kiến, dự án sẽ cất nóc vào trung tuần tháng 11. Khởi công từ tháng 1/2019, sau hơn một năm, diện mạo 2 tòa cao ốc hạng sang càng lúc càng hiện ra rõ rệt giữa nút giao Lê Quang Đạo - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các công nhân đang khẩn trương thi công tại dự án The Matrix One.

Không riêng The Matrix One, các dự án chung cư cao cấp do Tập đoàn này phát triển như Imperia Garden, Imperia Sky Garden... đều hoàn thành tiến độ thi công và bàn giao nhà cho cư dân đúng thời hạn cam kết.

Đại diện MIKGroup nhìn nhận, việc đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng mỗi dự án luôn là ưu tiên hàng đầu bởi đây là cam kết của đơn vị phát triển vag chủ đầu tư với khách hàng đồng thời thể hiện uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Những năm gần đây, không ít dự án thi công và bàn giao chậm tiến độ khiến người dân gặp nhiều rắc rối, thậm chí có người mua 3-5 năm vẫn chưa nhận nhà. Do đó, lộ trình xây dựng của dự án theo đúng hợp đồng sẽ giúp khách hàng yên tâm khi xuống tiền mua nhà.

Để thúc đẩy điều này, MIK Group hợp tác cùng Hòa Bình và Coteccons - top nhà thầu tiêu biểu có kinh nghiệm triển khai xây dựng nhiều dự án có quy mô lớn. Bên cạnh đó, quá trình thi công đến lúc kiểm tra chất lượng mặt sàn để triển khai tầng mới đều được thực hiện nghiêm ngặt.

"Với mong muốn khách hàng yên tâm về chất lượng cũng như thẩm mỹ của ngôi nhà khi bàn giao, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm ngặt khâu giám sát thi công xây dựng theo đúng thiết kế, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào tại công trình", vị này cho biết.

Anh Bùi Ngọc Tuyên - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở Thanh Xuân, Hà Nội đánh giá, tiến độ và chất lượng công trình cho thấy tầm nhìn dài hạn của mỗi nhà phát triển địa ốc. Bởi, khách hàng chính là người đánh giá tốt nhất quá trình thi công theo thời gian ở thực tế.

"Trước The Matrix One, nhiều dự án của MIKGroup đã bàn giao và cư dân đavào ở hết. Nếu chất lượng không tốt, khách hàng sẵn sàng quay lưng với những sản phẩm ra sau đó", anh nhấn mạnh.

Khu vui chơi với nước tại dự án Imperia Sky Garden luôn được lòng các cư dân.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Kim Chi ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng quyết định mua một căn hộ tại dự án The Matrix One vì đánh giá cao tiến độ. "Nhiều bạn bè tôi đang ở các căn hộ do MIKGroup phát triển đều hài lòng và giới thiệu tôi mua dự án này. Thấy dự án ngày một hoàn thiện, tôi càng hào hứng về không gian sống ở đây", chị Chi nói.

Điểm khác biệt của The Matrix One

Theo đại diện MIKGroup, ngoài tiến độ xây dựng và chất lượng đảm bảo, The Matrix One còn hút khách bởi những giá trị khác biệt. Đầu tiên phải kể đến vị trí đắc địa ngay nút giao giữa các tuyến đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long. Đây là các tuyến đường huyết mạch trọng tâm cửa ngõ giao thương phía Tây thành phố, dễ dàng tiếp cận đến các tuyến đường trọng điểm khác cùng khu vực như Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, đường vành đai 3...

Bên cạnh hệ thống giao thông đường bộ, cư dân còn dễ dàng tiếp cận nhiều tuyến đường sắt đô thị trong tương lai với các tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), tuyến số 4 (Liên Hà - Bắc Thăng Long) hay tuyến số 8 (Sơn Động - Dương Xá). Cư dân The Matrix One có thể di chuyển, kết nối đến bất cứ nơi nào trong thành phố.

Điểm nổi bật của dự án là hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn hạng A, đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới thượng lưu Hà thành. Trong đó, nổi bật là đặc quyền thưởng ngoạn không gian nghỉ dưỡng trên không với khu tập gym, khu vui chơi trẻ em, coworking space, business lounge, phòng sinh hoạt cộng đồng... tại tầng 23 và không gian nghỉ dưỡng trên mái tầng 43.

Bên cạnh đó, bể bơi giữa tầng không, nằm ngay tại cầu nối tầng 4 giữa 2 tòa nhà với diện tích lớn, trang bị thiết bị kiểm soát nhiệt độ nước hiện đại, tự động chỉnh theo mùa đáp ứng nhu cầu của mọi cư dân.

Với mật độ căn hộ chỉ 10 căn một sàn, The Matrix One đảm bảo sự riêng tư cũng như độc lập của mỗi gia đình. Các căn hộ với diện tích lớn từ 85 đến 112m2 mang tới không gian sống rộng rãi cùng tầm nhìn panorama diện tích lớn, kính Low-E vô cực chạm sàn, tối ưu không gian sống.

"Đáp ứng các tiêu chuẩn về căn hộ hạng A, dự án tạo ra một không gian sống chuẩn mực về sức khoẻ, an toàn và tiện nghi với các ứng dụng, tiện ích hiện đại, đẳng cấp theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội", đại diện MIKGroup khẳng định.