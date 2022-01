Lý do khiến xe crossover ngày càng được ưa chuộng

(VTC News) -

Chúng ta biết rằng crossover (xe lai giữa sedan và SUV) rất phổ biến, nhưng điều gì khiến chúng được ưa chuộng đến vậy?

Lợi nhuận cao hơn

Sản xuất những chiếc crossover không đắt tiền. Họ chia sẻ rất nhiều bộ phận với những chiếc xe khác trong dòng sản phẩm của một thương hiệu và chi phí sản xuất gần như tương đương với việc chế tạo một chiếc hatchback hoặc sedan.

(Ảnh: Hotcars)

Tuy nhiên, những chiếc xe này đều có dấu ấn nhất định. Chẳng hạn, nếu so sánh các mẫu xe crossover cỡ nhỏ và xe sedan cỡ nhỏ (đều là những lựa chọn rẻ nhất dành cho người Mỹ) thì những chiếc crossover thường có giá bán hơn từ 20% đến 50% so với các mẫu sedan. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà sản xuất.

Crossover bán trên thị trường nhiều hơn

(Ảnh: Hotcars)

Một lý do khác khiến những chiếc crossover phổ biến là chúng đang được bán trên thị trường nhiều hơn những chiếc xe thông thường. Do có tỷ suất lợi nhuận cao hơn nên dễ hiểu tại sao các nhà sản xuất tiếp thị những chiếc xe này nhiều hơn.

Người tiêu dùng cũng yêu thích những chiếc xe này. Chúng thực dụng hơn xe du lịch thông thường, an toàn hơn và phổ biến hơn.

An toàn

(Ảnh: Hotcars)

Các mẫu crossover cao hơn những chiếc xe thông thường nên chúng an toàn hơn và có tầm nhìn tốt hơn. Đây là lý do tại sao Mazda CX-5 là một trong những chiếc xe an toàn nhất trên đường hiện nay.

Các gia đình chuộng dòng xe crossover

(Ảnh: Hotcars)

Hầu hết các gia đình đều yêu thích những chiếc crossover vì chúng thực dụng hơn xe du lịch. Crossover cung cấp không gian cần thiết để phát triển. Xe crossover có thể chở một gia đình ba người thoải mái mà không cảm thấy chật chội.

Crossover hiệu quả

(Ảnh: Hotcars)

Crossover không phải là những mẫu xe kém hiệu quả, ngốn xăng như trước đây. Những chiếc crossover hiện đại ngày nay thường được trang bị động cơ 3 hoặc 4 xi-lanh tăng áp, rất mạnh mẽ và có khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, crossover phù hợp với môi trường và túi tiền của nhiều người.

Cải thiện chất lượng đi xe

(Ảnh: Hotcars)

Những chiếc SUV và crossover của những năm trước không mấy dễ chịu trên đường. Chúng chạy như xe tải vì thực chất là xe bán tải thùng kín. Ngày nay, những phương tiện này có cấu tạo "giống xe hơi" hơn.

Cải tiến công nghệ, thay đổi trong kết cấu và hệ thống treo tốt hơn giúp những chiếc xe này lái như xe du lịch. Mặc dù không thoải mái như một chiếc sedan hạng sang nhưng chất lượng đi lại của những chiếc xe crossover ngày nay tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng từng có.

Crossover rất phổ biến

(Ảnh: Hotcars)

Người mua xe châu Âu chọn những mẫu crossover cỡ nhỏ như Peugeot 2008 và Citroën C3 Aircross. Không chỉ bởi vì chúng tốt hơn những chiếc xe khác, mà chúng trông lớn hơn rất nhiều so với chiếc hatchback thông thường nhưng không tốn thêm nhiều chi phí.