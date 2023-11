Lý do dự án Tumys Phú Mỹ được lòng nhà đầu tư

(VTC News) -

Theo thống kê từ Batdongsan.com.vn, phân khúc căn hộ ở hiện nay đã bắt đầu hồi phục và có mức độ tăng trưởng ổn định cả thuê và bán, giao dịch và thanh khoản tăng trong Q3/2023, trong đó mảng bán tăng trưởng tìm kiếm 30% so với đầu năm, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tập trung ở các khu vực có nhu cầu cao TP. HCM (Quận 2, Quận 7, Quận 9), Bình Dương (Dĩ An, Thuận An), và Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản

Hiện nay, xu hướng giảm lãi suất hiên tục của các ngân hàng, room tín dụng được nới lỏng, dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường bất động sản. Giới đầu tư nhận định thị trường đã bước qua giai đoạn thanh lọc, các dự án đảm bảo các yếu tố tiên quyết như pháp lý, tiến độ, nguồn vốn sẽ được nhà đầu tư, khách hàng tin tưởng “xuống tiền".

Tumys Phú Mỹ được chủ đầu tư cam kết đảm bảo pháp lý, nguồn vốn và tiến độ xây dựng.

Theo đó, Tumys Phú Mỹ với yếu tố pháp lý được đảm bảo, đủ kiều kiện mở bán đang là “ngôi sao" sáng trên thị trường BĐS hiện nay. Đây là yếu tố then chốt giúp khách hàng tin tưởng sở hữu căn hộ cao cấp tại dự án, bởi pháp lý minh bạch đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động mua bán, chuyển nhượng, sở hữu căn hộ.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, tiến độ xây dựng đồng thời là điều quan trọng khẳng định uy tín của chủ đầu tư với khách hàng. Tumys Phú Mỹ được chủ đầu tư - Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes) cam kết đảm bảo tiến độ xây dựng tuyệt đối, hiện nay tiến độ xây dựng vượt kế hoạch đề ra đã hoàn thành tầng 3 và cam kết về chất lượng công trình.

Theo phân tích của các nhà đầu tư, thời điểm dự án bàn giao năm 2025 cũng là thời điểm theo quy hoạch, TX Phú Mỹ trở thành đô thị cảng biển, là trung tâm công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp cảng biển, thương mại, dịch vụ logistics và đầu mối giao thông cảng quan trọng. Điều này hứa hẹn cột mốc tăng giá hấp dẫn cho các căn hộ tại Tumys Phú Mỹ.

Tiện ích tích hợp hoàn hảo cho giới chuyên gia

Khi yếu tố pháp lý, tiến độ xây dựng được đảm bảo thì không gian sống, hệ tiện ích sẽ là “điểm cộng” tiếp theo của Tumys Phú Mỹ trên thị trường. Với kỳ vọng là nơi an cư của đông đảo lực lượng chuyên gia làm việc tại địa phương, dự án sở hữu hệ tiện ích tích hợp độc đáo, mang không gian sống đủ đầy mọi trải nghiệm mà giới chuyên gia luôn tìm kiếm.

Tumys Phú Mỹ kiến tạo chuẩn sống hiện đại, sang trọng giữa tâm điểm đô thị giàu tiềm năng.

Tại Tumys Phú Mỹ, cư dân sẽ không cần di chuyển đâu xa khi ngay dưới khối đế toà nhà là khu thương mại tập trung hiện đại, nơi quy tụ loạt dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giáo dục,… luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt cuộc sống.

Không chỉ có vậy, cư dân sẽ tìm thấy những không gian thư giãn, nghỉ ngơi cân bằng cuộc sống với các tiện ích độc đáo gồm hồ bơi Venus ngoài trời, phố đi bộ Milan, khu Sauna, khu vui chơi, công viên nước trẻ em, phòng gym, thư viện, Cigar lounge,…

Tumys Phú Mỹ mang đến hệ tiện ích tích hợp, đạt chuẩn sống chuyên gia hiện đại.

Nhờ vị trí ngay trung tâm Phú Mỹ, giới chuyên gia sẽ dễ dàng di chuyển đến các khu, cụm công nghiệp để làm việc mỗi ngày. Xung quanh dự án là loạt các tiện ích ngoại khu đa dạng từ bệnh viện, trường học, khu hành chính, khu thể thao, các khu mua sắm, vui chơi giải trí…

Không gian tiện ích hoàn hảo dành cho cư dân mọi lứa tuổi.

Dự án được quản lý vận hành bởi CBRE, đơn vị quản lý vận hành danh tiếng từ Mỹ, đảm bảo không gian sống hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp. Ngoài ra, không gian sống cư dân được đảm bảo an ninh tuyệt đối 24/7 với hệ thống an ninh đa lớp gồm đội ngũ nhân viên bảo vệ, hệ thống camera an ninh giám sát hiện đại, cổng bảo vệ, cửa an ninh…

Hiện Tumys Phú Mỹ đang được giới thiệu ra thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn, chỉ với 200 triệu khách hàng có thể sở hữu căn 2 phòng ngủ, thanh toán 18 triệu/tháng đến khi nhận nhà, 3 triệu/tháng sau khi nhận nhà. Bên cạnh đó chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 18 tháng, chiết khấu đến 2%…