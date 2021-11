Lý do diễn viên Đình Tú dừng làm MC 'Cafe sáng' trên VTV

Đình Tú là một trong 4 gương mặt mới được lựa chọn dẫn chính Cafe sáng phiên bản mới phát sóng trực tiếp hàng ngày trên VTV3 từ giữa tháng 4/2021 cùng với Hoàng Thành, Đặng Trần Tùng, Á hậu Bùi Phương Nga bên cạnh các MC quen thuộc của VTV như Hồng Nhung, Xuân Quỳnh, Phí Linh.

Tuy nhiên thời gian qua, Đình Tú cùng Hoàng Thành, Đặng Trần Tùng không còn xuất hiện trên sóng, chỉ còn lại Á hậu Bùi Phương Nga tiếp tục dẫn Cafe sáng bên cạnh những gương mặt MC cũ như Hồng Nhung, Mỹ Lan, Trịnh Lê Anh, Trung Nghĩa, Mai Trang, Phí Linh...

Đình Tú chỉ đồng hành với 'Cafe sáng' thời gian ngắn.

Chia sẻ với VietNamNet lý do không xuất hiện trên Cafe sáng thời gian gần đây, diễn viên Hướng dương ngược nắng cho biết một phần do vướng phim mới, một phần do ảnh hưởng của đợt giãn cách kéo dài nên anh xin nghỉ một thời gian. Tuy nhiên sau đó Đình Tú không sắp xếp được thời gian nữa nên đã chủ động xin nghỉ dẫn. Anh cho biết việc đi quay từ sớm tới đêm không đảm bảo được lịch dẫn, ví dụ hôm nào quay 3-4h sáng mới về thì không thể thức luôn để tới trường quay dẫn trực tiếp.

Tuy vậy, sắp tới khán giả sẽ gặp lại Đình Tú với một vai diễn mới có tạo hình trẻ trung trong Thương ngày nắngvề sẽ lên sóng VTV3 từ 15/11, nối tiếp 11 tháng 5 ngày khi bộ phim này kết thúc. Trong phim này, Đình Tú sẽ tiếp tục tái ngộ hai bạn diễn trong Hướng dương ngược nắng là Doãn Quốc Đam, Hồng Đăng bên cạnh sự xuất hiện của Lan Phương, Huyền Lizzie, NSND Thanh Quý.