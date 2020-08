Lý do con trai út của gia tộc truyền thông Murdoch 'dứt áo ra đi'

Từng được xem là người kế thừa tiềm năng của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, James Murdoch hôm thứ sáu (31/7) đã rời hội đồng quản trị của News Corp, cắt đứt quan hệ cuối cùng với đế chế truyền thông toàn cầu của cha mình.

"Việc từ chức của tôi là do sự bất đồng về nội dung biên tập được xuất bản bởi các cơ quan báo chí thuộc công ty và một số quyết định chiến lược khác," ông James Murdoch, 47 tuổi, viết trong lá thư từ chức được News Corp công bố. Người phát ngôn của ông từ chối bình luận thêm vì cho rằng lá thư đã nêu đủ nội dung.

Nhà tài phiệt Rupert Murdoch, Chủ tịch điều hành News Corp và Lachlan Murdoch, Đồng chủ tịch, cho biết trong một tuyên bố chung cùng ngày 31/7 rằng họ biết ơn ông vì đã phục vụ công ty nhiều năm và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Một thời, James Murdoch cùng người cha 89 tuổi Rupert Murdoch và anh trai Lachlan Murdoch từng là một gia đình điều hành "triều đại" News Corp vững vàng trong nhiều năm, giữ ảnh hưởng sâu rộng với các vấn đề văn hóa và chính trị thế giới.

James Murdoch (bên phải) cùng anh trai Lachlan Murdoch (bên trái) và người cha Rupert Murdoch tại một buổi tiệc cưới người vợ thứ tư của ông Rupert Murdoch vào năm 2016. (Ảnh: AFP).

Thế nhưng, năm 2011, James Murdoch là nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối hack điện thoại dẫn đến việc đóng cửa News of the World, một trong những tài sản truyền thông hàng đầu của nhà Murdoch, và làm căng thẳng mối quan hệ với cha mình. Vào thời điểm đó, ông phụ trách việc kinh doanh của gia đình tại châu Âu, bao gồm các tờ báo ở Anh đứng đằng sau vụ hack.

Vụ bê bối làm mất uy tín của James ở London, và ông phải chuyển đến New York để giúp điều hành các doanh nghiệp của cha ở đó, nơi ông tập trung vào đế chế truyền hình Fox và đầu tư vào công nghệ quảng cáo kỹ thuật số.

Nhưng câu chuyện vẫn không êm ấm lâu. Sự bất đồng giữa James Murdoch và gia đình bắt đầu rõ nét khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Ông có lập trường công khai chống lại Trump. Trong khi đó, Fox News, một tài sản chính của nhà Murdoch, lại là đồng minh truyền thông của tổng thống.

Trên Fox News, kênh truyền hình cáp có lợi nhuận cao mà nhà Murdoch còn sở hữu, những người dẫn chương trình hàng đầu như Sean Hannity và Laura Ingraham luôn công khai cổ vũ cho Trump.

Vài tuần trước, James và vợ đã cùng nhau đóng góp hơn một triệu USD vào ủy ban gây quỹ cho cựu Phó tổng thống Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ đang chạy đua tổng thống với Trump. Vào tháng 2, khi những trận cháy rừng hoành hành trên khắp Australia - nơi sinh của cha ông - James chỉ trích các ấn phẩm truyền thông của gia đình đã che đậy sự biến đổi khí hậu.

Ngoài khác biệt quan điểm chính trị với cha và anh, thời kỳ khi Trump làm tổng thống cũng là giai đoạn mà người anh trai Lachlan củng cố quyền lực và được nhìn nhận rộng rãi hơn là người kế vị ưa thích của cha.

Năm ngoái, James rời Fox Corporation, công ty truyền hình và giải trí gia đình, sau khi phần lớn công ty được bán cho Walt Disney. Đã có những cuộc thảo luận về việc James Murdoch đảm nhận vai trò mới đầy quyền lực tại Disney, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Trong khi đó, anh trai 48 tuổi của ông lại được chọn làm Chủ tịch và CEO của Fox Corporation, bao gồm Fox News, Fox Business và các mạng thể thao Fox, những tài sản chiến lược được nhà Murdoch giữ lại.

Sau thay đổi đó, mối liên hệ cuối cùng của James với công việc kinh doanh của gia đình là thông qua News Corp, chủ của Wall Street Journal cũng như các tờ như The Sun of London và The New York Post. Công ty này cũng có một số tờ báo giấy khác ở Anh và các ấn phẩm ở Australia.

Đến đầu năm nay, việc James Murdoch rời khỏi hội đồng quản trị News Corp đã được thảo luận và chốt lại cuối tháng qua. Tuy nhiên, dù không còn liên hệ với công việc kinh doanh nhưng James vẫn sẽ tiếp tục hưởng lợi tài chính từ lợi nhuận của các công ty thuộc gia đình.

Giờ đây, là một ngoại lệ trong "đế chế" thiên về bảo thủ, James Murdoch tìm cách "tái tạo" chính mình như một nhà đầu tư độc lập, tập trung vào các vấn đề về tự do, chủ nghĩa môi trường, mà ông và vợ, bà Kathryn Murdoch, đã đi đầu từ lâu.

Rời News Corp, ông tập trung công ty đầu tư riêng có tên Lupa Systems. Công ty này chuyên rót tiền vào các startup giai đoạn đầu và những dự án bền vững và hỗ trợ tài chính cho Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ. Lupa được thành lập sau khi James kiếm được 2 tỷ USD nhờ thương vụ bán lại 21st Century Fox cho Disney vào năm 2015, khi ông làm CEO.

Với Lupa, ông thực hiện một chiến thuật đầu tư truyền thông hoàn toàn khác với cha và anh. Vào tháng 10 năm ngoái, anh mua một cổ phần nhỏ trong Vice Media, một công ty tin tức chuyên về giới trẻ và giải trí. Ông ít quan tâm đến các doanh nghiệp truyền thông truyền thống.

Trước đó, tháng 8 năm ngoái, James đã lãnh đạo một nhóm các nhà đầu tư mua cổ phần kiểm soát tại Tribeca Enterprises, công ty sở hữu Liên hoan phim Tribeca và một studio phim. Ông cũng bỏ tiền vào Artists, Writers & Artisans, một nhà xuất bản truyện tranh mới được thành lập bởi các cựu giám đốc của Marvel.

Các câu chuyện hậu trường nhà Murdoch từ lâu là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim về đề tài doanh nghiệp gia đình. Năm 2019, bộ phim Bomb Bombellell, đã miêu tả anh em Murdoch đẩy Roger Ailes, người sáng lập Fox News, phải ra đi thế nào sau những tiết lộ về quấy rối và lạm dụng tình dục trên mạng. Ở Anh, một series phim tài liệu mới của BBC có tên "Sự trỗi dậy của triều đại Murdoch", đã đưa ra một đánh giá không mấy dễ chịu về hoạt động kinh doanh của gia tộc này.

Nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất là một series phim trên HBO, miêu tả một gia đình truyền thông giống như nhà Murdoch. Gia đình này điều hành bởi một tộc trưởng già, người đã khiến con cái chống lại nhau, đôi khi theo những cách tàn nhẫn. Khi được hỏi trong một cuộc trao đổi email vào năm ngoái rằng anh có phải là fan của những bộ phim này, James trả lời: "Tôi chưa bao giờ xem nó".