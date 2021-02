Lưu lượng xe tăng đột biến ở các trạm BOT

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ sáng ngày 15/2 (tức mùng 4 tết Tân Sửu), lưu lượng xe hoạt động trên cả 2 chiều của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu tăng mạnh.

Đặc biệt trong chiều cùng ngày, Ban quản lý trạm BOT này đã phải tăng cường thêm 2 cổng soát vé phụ để phục vụ hoạt động vận tải.

Lượng xe lưu thông kín các cổng soát vé của cao tốc Hải Phòng - Hà Nội.

Trước đó, BOT Hải Phòng - Hà Nội có đến 9 cổng soát vé với 9 làn xe lưu thông qua các trạm.

Đại diện BOT Hải Phòng - Hà Nội cho biết, bắt đầu từ chiều mùng 4 tết (15/2), lưu lượng xe hoạt động bất ngờ tăng cao, đặc biệt ở chiều Hài Phòng đến Hà Nội. "Việc tăng cường cổng phụ sẽ giúp công tác soát vé, thu phí thực hiện nhanh chóng, đảm bảo hoạt động vận tải lưu thông nhanh hơn", đại diện trạm BOT Hải Phòng - Hà Nội thông tin thêm.

Cổng phụ được mở để tăng cường hoạt động thu phí tại BOT cao tốc Hải Phòng - Hà Nội.

So với thời điểm 2 tuần trước tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, lưu lượng xe tại BOT Hải Phòng - Hà Nội hiện nay được cho là "đột biến".

Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện trạm BOT này, tình trạng nói trên sẽ không kéo dài do nhu cầu trở lại Hà Nội của người dân chỉ diễn ra trong vài ngày. Sau đó, tình trạng vắng xe sẽ lặp lại do các diễn biến về dịch COVID-19.

Cùng với BOT Hải Phòng - Hà Nội, BOT Bến Thủy (TP Vinh - Nghệ An) cũng ghi nhận lượng xe tăng mạnh trở lại trong mấy ngày gần đây.

BOT Bến Thủy (TP Vinh-Nghệ An) cũng ghi nhận lượng xe tăng mạnh so với những ngày trước.

Tại BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng xe ùn tắc thậm chí xảy ra liên tục, đặc biệt các khung giờ cao điểm vào cuối ngày.

Theo đại diện BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, so với những năm trước, số lượng xe năm nay có giảm một chút, nhưng nhìn chung con số vẫn cao.

"Cận Tết, nhu cầu về quê của người dân vẫn rất lớn, trong khi BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ như là cửa ngõ, vì thế lượng xe vẫn hoạt động với cường độ cao”, ông Phạm Văn Khôi - Tổng Giám đốc BOT Pháp Vân – Cầu cho biết.

Lượng xe đổ về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Tổng Giám đốc BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cũng thừa nhận có tình trạng ùn tắc cục bộ. Đây là hiện tượng bình thường, và xảy ra liên tục trong những ngày lễ tại đơn vị này. Vì thế chủ đầu tư cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang đề xuất mở rộng tuyến đường này lên 8-10 làn xe do nguy cơ quá tải trong 2 năm tới.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng là một trong những số ít doanh nghiệp BOT ít bị ảnh hưởng nhất bởi dịch COVID-19.

Tháng 5/2020, doanh thu của nhà đầu tư này vẫn ở mức 2 tỷ đồng/ngày, với lưu lượng xe đạt bình quân khoảng 60.000 xe/ngày đêm.

So với trung bình năm 2019, con số này giảm 4%. Năm 2019, lưu lượng xe trên cao tốc tăng 25% so với năm 2017. Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch dự kiến đến năm 2021 sẽ tăng 20% so với năm 2019.