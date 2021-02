Lưu lượng xe dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm, doanh nghiệp BOT sụt doanh thu

(VTC News) -

“Vắng, đìu hiu, sốt ruột” là cụm từ được đại diện BOT Hà Nội – Hải Phòng chia sẻ trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Vị đại diện này cũng cho biết, các đợt bùng phát của dịch COVID-19 khiến lượng xe giảm so với các năm trước.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng xe càng sụt giảm “thảm hại” do Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương là các địa phương có ca mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 bùng phát khiến lượng xe lưu thông qua trạm thu phí BOT Hải Phòng - Hà Nội cận Tết Tân Sửu 2021 giảm mạnh.

“Dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội khiến nhiều người lo ngại về quê bị cách ly. Tính từ sáng đến giờ, số lượng xe lưu thông không đáng là bao khiến chúng tôi ngồi đây rất sốt ruột”, đại diện trạm thu phí tuyến cao tốc Hải Phòng – Hà Nội nói.

Theo ghi nhận của PV, dù cận ngày Tết, nhưng lượng xe hoạt động trên tuyến cao tốc vẫn khá thưa thớt. Trạm BOT Hà Nội – Hải Phòng được lắp đặt đến 6 làn xe, song chỉ một nửa số cửa soát vé hoạt động.

Tuyến cao tốc Hạ Long nối thành phố Hạ Long với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng trong tình trạng có lượng xe lưu thông thưa thớt.

Tuyến cao tốc nối thành phố Hạ Long với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (trạm thu phí cầu Bạch Đằng) hiện doanh thu cũng chỉ đạt 35% so với phương án tài chính, năm 2020 giảm khoảng 55% so với cùng kỳ 2019, và nguồn thu đang không đủ trả lãi vay (nhà đầu tư phải bù khoảng 22 tỷ đồng/tháng để trả lãi vay). Với những khó khăn do dịch COVID-19, dự báo năm 2021, sụt giảm về doanh thu của doanh nghiệp BOT sẽ tiếp tục kéo dài.

Chung tình trạng này, các trạm BOT Bến Thủy, BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình cũng trong tình trạng vắng khách. Dù chưa có những thống kê cụ thể ban đầu, nhưng số lượng xe lưu thông qua các trạm ước tính giảm trên 50%. Đại diện chủ đầu tư của các BOT lo ngại, nếu dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, doanh thu năm 2021 sẽ tiếp tục sụt giảm so với năm 2020.