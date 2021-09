Lần xuất hiện này của Lưu Diệc Phi là lần đầu tiên cô nàng cộng tác với T Magazine, cũng do Louis Vuitton tác động. Được biết, đây là một tạp chí danh tiếng, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc của tạp chí The New York Times Style - Ấn phẩm chuyên mảng thời trang, phong cách sống, làm đẹp, du lịch và thiết kế.