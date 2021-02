Lương Thuỳ Linh tự gói quà, Tiểu Vy tặng hơn 25 triệu đồng cho người vô gia cư

(VTC News) -

Thời điểm cuối năm rất bận rộn nhưng nhiều nàng hậu vẫn ưu tiên cho các hoạt động thiện nguyện. Họ cùng nhau chuẩn bị hơn 50 phần quà để trao tặng những hoàn cảnh khó khăn. Mặc cho nhiệt độ về đêm xuống thấp, các người đẹp không ngại chạy xe máy dọc những con đường ở quận 10, TP.HCM để trao quà đến tận tay người vô gia cư.

Ngoài bánh trái, Hoa hậu Tiểu Vy còn chuẩn bị thêm 50 bao lì xì, mỗi bao trị giá 500 nghìn đồng. Hoa khôi Thuý Vi cũng nhiều lần tặng thêm tiền mặt cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó đa số là người cao tuổi và có bệnh nặng.

Các người đẹp không khỏi xót xa khi chứng kiến những căn lều, chiếc giường tạm bợ, thậm chí nhiều người còn không có nơi để trú ẩn, chỉ nằm dọc trên hành lang các toà nhà hoặc trạm xe buýt. Đến tận nơi trao quà, họ còn trò chuyện và động viên những người kém may mắn đó.

Tiểu Vy chia sẻ: “Những ngày cận Tết là thời điểm để mọi người được trở về nhà và đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có nhà để về, thậm chí còn không có nơi để ngủ. Chính vì vậy mà Tết này, Vy cùng với chị Thuý Vy và chị Dung lên kế hoạch cùng nhau chạy khắp Sài Gòn, giúp đỡ những người còn khó khăn, thiếu thốn quanh mình. Nhìn thấy những nụ cười của họ, lòng mình cảm thấy ấm áp hơn vì đã làm được điều ý nghĩa trước thềm năm mới”.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh mới đây cũng có chuyến trao quà xuyên đêm cho nhiều người vô gia cư trước ngày trở về Cao Bằng. Để tránh gây sự chú ý, cô chọn lựa trang phục đơn giản. Hoa hậu tự tay gói quà bánh và cũng không quên gửi lời chúc Tết đến từng người vô gia cư tại một số cung đường ở quận 10, quận Phú Nhuận.

Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh quanh mình, Lương Thuỳ Linh bày tỏ niềm xót xa: “Phải đi đến tận nơi, Linh mới thực sự thấu hiểu những khó khăn mà người vô gia cư đang phải đối mặt: Thiếu thốn vật chất, không có công việc, nơi trú ẩn xập xệ và thậm chí còn bị muỗi đốt mỗi khi đêm xuống. Linh cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn và muốn chia sẻ sự may mắn đó với những người xung quanh bằng chút quà nho nhỏ. Hy vọng họ sẽ có một cái Tết ấm no và hạnh phúc hơn".

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Trong năm qua, Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh có những đóng góp không nhỏ cho cộng đồng. Đặc biệt là trong thời điểm COVID-19 hoành hành, các nàng hậu đều tham gia tuyên truyền phòng chống dịch cũng như kêu gọi quyên góp hỗ trợ những người khó khăn. Cách đây không lâu, dàn người đẹp và “bà trùm Hoa hậu” cũng đã có chuyến đi cứu trợ miền Trung sau bão lũ.