Lượng nhà xây sẵn ở Hà Nội sụt giảm

(VTC News) -

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán VnDirect, nhà xây sẵn ở Hà Nội trong 2020 sụt giảm mạnh đến 80% so với cùng kỳ, chỉ có 840 căn, kéo lượng giao dịch giảm 88% so với cùng kỳ.

Vinhomes Smart City tung ra thị trường 695 căn hộ trong quý IV/2020.

Ngược lại, nguồn cung mới tại TP.HCM tăng 101% so với cùng kỳ đạt 2.200 căn và khối lượng giao dịch tăng 217% so với cùng kỳ lên 1.900 căn.

Theo VnDirect, giá bán thứ cấp đối với nhà phố và biệt thự tăng mạnh khoảng 8%-9% so với cùng kỳ tại TP.HCM và Hà Nội nhờ sự kiện thành lập thành phố Thủ Đức và cơ sở hạ tầng khu vực phía đông Hà Nội phát triển ấn tượng.

Tuy vậy, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận phục hồi trong quý IV/2020 so với quý trước khi nguồn cung mới tăng 107% so với quý trước với 7.263 căn và lượng giao dịch tăng 68% so với quý trước với 7.071 căn.

Trong đó Vinhomes (VHM) củng cố vị trí dẫn đầu với hai dự án lớn ra mắt trong quý cuối năm bao gồm Vinhomes Ocean Park (3.837 căn) và Vinhomes Smart City (695 căn). Tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức cao đạt 97,4% trong quý, và tăng 11,9 điểm % so với cùng kỳ.

Tương tự, nguồn cung mới và khối lượng giao dịch tại TP.HCM cải thiện mạnh trong quý IV/2020. Cụ thể, nguồn cung mới tăng 103% so với quý trước lên 8.058 căn, giúp lượng giao dịch tăng 74% so với quý trước.

Phân khúc cao cấp duy trì vị thế dẫn đầu, chiếm 89% nguồn cung mới với 7.133 căn (tăng 85% so với quý trước/218% so với cùng kỳ), tiếp đến là phân khúc hạng sang với 925 căn (tăng 816% so với quý trước/35% so với cùng kỳ).

Trong quý, giá bán sơ cấp ở phân khúc hạng sang ghi nhận tăng trưởng ấn tượng 8% so với quý trước trong khi các phân khúc khác gần như không đổi.

VnDirect cho biết thêm, quỹ đạo phục hồi vững chắc từ năm 2021 trở đi. Nguyên nhân đến từ sự tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng, phục hồi nguồn cung mới nhờ nới lỏng các nút thắt pháp lý và lãi suất vay mua nhà hợp lý củng cố quyết định mua nhà.