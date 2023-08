(VTC News) -

Thịt vịt là món ăn yêu thích của nhiều nhà. Thịt vịt luộc nghe tưởng đơn giản, dễ chế biến nhưng để vịt không bị hôi, mềm ngon ngọt thì không phải ai cũng biết cách. Vậy, luộc vịt cho gì để không bị hôi?

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 con vịt ngon

- 1 củ gừng tươi

- Giấm gạo, muối hạt

Cách chọn vịt ngon

Bí quyết đầu tiên để thịt vịt luộc ngon đó là bạn chọn được một con vịt ngon.

Bài viết trên trang Khám phá khuyên rằng, bạn nên chọn những con vịt trưởng thành, béo, ức tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông. Những con vịt này làm lông sẽ nhanh, không mất nhiều thời gian.

Luộc vịt cho gì để không bị hôi là băn khoăn của nhiều người

Ngoài ra, nếu ăn thịt vịt bạn nên chọn vịt đực, bởi vịt đực ăn ngon hơn vịt cái. Không nên chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian nhổ lông măng. Vịt non sẽ có mỏ to và mềm, còn vịt già thì mỏ nhỏ và cứng. Vịt đã đẻ một vài lứa thịt cũng khá thơm, loại vịt này thì bụng dưới xệ xuống.

Ngoài ra, để biết vịt khoẻ mạnh hay bệnh, chị em có thể vạch phía sau đuôi xem hậu môn vịt không bị dính phân chảy là vịt không bị bệnh.

Với vịt đã mổ sẵn, bạn cần quan sát bên trong, thấy phần trong nhiều nước ở bên trong màng là vịt bị bơm nước. Vịt này khi chặt miếng sống ra, nước chảy ra nhiều, thịt ăn nhạt không tươi ngon.

Nếu thấy hai bên đùi và lườn vịt thấy căng bóng, thớ thịt dày thì không nên mua. Khi dốc ngược con vịt, thấy nó bị biến dạng đó cũng là vịt bơm nước.

Nên chọn vịt mới mổ, nhìn còn tươi ngon, ấn tay vào các phần của vịt thấy chắc là vịt ngon.

Khử mùi hôi cho thịt vịt

Bài viết trên Báo Lao động cho biết, đây là bước quan trọng, mặc dù đã làm sạch phần lông, cắt bỏ phao câu nhưng thịt vịt vẫn sẽ có mùi đặc trưng, nếu không sơ chế sẽ có mùi hơi khó chịu khi ăn.

Bạn dùng muối hạt (trong nhà lúc nào cũng nên có 1 bịch muối hạt loại to) chà xát cả trong và ngoài con vịt rồi rửa sạch, sau đó cắt vài lát gừng chà lên rồi rửa lại lần nữa, gừng có tác dụng khử mùi hôi vịt hiệu quả và giúp vịt thơm hơn khi luộc.

Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể dùng rượu trắng hoặc rượu gừng, giấm gạo để rửa vịt rồi xả lại với nước, chắc chắn vịt sẽ không còn mùi hôi.

Luộc vịt

Cho nước vào nồi và đặt lên bếp, đun sôi nước.

Trong lúc chờ nước sôi, bạn đem gọt vỏ gừng, rửa sạch và đập dập.

Khi thấy nước sôi thì bạn vặn nhỏ lửa rồi thả vịt và gừng vào.

Luộc trong 20 – 30 phút, bạn mở vung ra, dùng đũa lật vịt lại để thịt vịt được chín đều. Đậy nắp vung và đun tiếp 20 phút. Đến khi thấy da vịt chuyển từ màu vàng sang nâu vàng là được.

Để thử xem vịt đã chín kỹ chưa, bạn dùng đầu đũa hoặc que nhọn chọc vào thịt vịt, nếu không có nước hồng chảy ra là vịt đã chín, chỉ cần tắt bếp và chặt miếng vừa ăn bày ra đũa là xong.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Luộc vịt cho gì để không bị hôi?". Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn.