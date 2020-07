Lùm xùm ở chung cư The Star: Công ty An Gia nói gì?

Liên quan đến phản ánh của cư dân chung cư The Star (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc chủ đầu tư dự án chậm bàn giao sổ hồng trong những ngày qua, chiều 28/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Công ty An Gia) - chủ đầu tư dự án đã tổ chức họp báo, thông tin cụ thể về sự việc.

Tại buổi họp báp, ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty An Gia cho biết, năm 2015, Công ty An Gia nhận chuyển nhượng lại dự án chung cư The Star từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình (Công ty Tân Bình). Khi đó, Công ty Tân Bình đã đóng tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án.

Theo hợp đồng đã ký giữa các bên, Công ty Tân Bình có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cũng như nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai sao cho Công ty An Gia có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty An Gia trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng giữa các bên.

Để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang cho Công ty An Gia và thủ tục cấp sổ hồng căn hộ cho cư dân, Công ty Tân Bình phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cụ thể là hoàn tất nghĩa vụ tài chính bổ sung cho tầng hầm mở rộng là 1.223,6m2. Tuy nhiên, Công ty Tân Bình không hoàn thành trách nhiệm.

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty An Gia trả lời tại buổi họp báo.

Cụ thể, Công ty Tân Bình bị Kiểm toán Nhà nước truy thu tiền sử dụng đất (nếu tạm tính đến ngày 19/3/2020 là 12,9 tỷ đồng). Cơ quan Nhà nước chỉ xem xét tính tiền sử dụng đất cho 1.223,6 m2 tầng hầm khi Công ty Tân Bình hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong quá khứ (tức phải thanh toán hết khoảng nợ 12,9 tỷ đồng tạm tính đến ngày 19/3/2020).

Công ty Tân Bình cho rằng, cơ quan nhà nước đã đưa ra quyết định việc truy thu tiền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật. Do đó, doanh nghiệp này không chấp nhận thực thi quyết định này nên đã khiếu nại, kiến nghị đến các Bộ ban ngành.

Hiện Công ty Tân Bình đang trong giai đoạn hoàn tất việc giải trình với các cơ quan nhà nước về khoản tiền truy thu tiền sử dụng đất của Kiểm toán nhà nước. Theo đó, đến tháng 11/2020, Công ty Tân Bình có thể có kết quả không phải thực hiện việc thanh toán khoản truy thu tiền sử dụng đất.

"Để làm tròn trách nhiệm với dư dân và nôn nóng dứt điểm hoàn thành nghĩa vụ đề nghị cấp sổ hồng căn hộ cho cư dân, tháng 7/2020, chúng tôi và Công ty Tân Bình đã ký Biên bản thỏa thuận về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung và hoàn thành việc đóng tiền truy thu nghĩa vụ tài chính theo quy định của Kiểm toán Nhà nước.

Chúng tôi quyết định sẽ chịu các chi phí mà theo Hợp đồng đã ký là thuộc trách nhiệm của Công ty Tân Bình như: Chi phí pháp lý cho việc thực hiện thủ tục tính tiền sử dụng đất; chi phí đóng tiền sử dụng đất cho tầng hầm mở rộng (1.223,6m2); tiền nợ mà Công ty Tân Bình bị Kiểm toán Nhà nước truy thu và tạm tính đến ngày 19/03/2020 là 12,9 tỷ (nếu có)", ông Nguyễn Trung Tín khẳng định.

Theo ông Tín, nếu đến tháng 11/2020, Công ty Tân Bình có được kết quả không phải thực hiện việc thanh toán khoản truy thu tiền sử dụng đất thì Công ty An Gia sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét hỗ trợ một phần chi phí quản lý cho cư dân tại chung cư The Star cũng như các chi phí sử dụng tiện ích khác để cư dân an tâm và ổn định cuộc sống.

Nếu đến tháng 11/2020 Công ty Tân Bình không có kết quả phải xử lý các khoản tiền truy thu thì Công ty An Gia sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cũng như thủ tục pháp lý cho dự án. Đồng thời, Công ty An Gia sẽ báo cáo tiến độ cấp sổ hồng căn hộ đến các cư dân của chung cư The Star.