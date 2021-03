Lùi xe húc thẳng ô tô đối phương sau va chạm: Công an triệu tập 2 tài xế

(VTC News) -

Video: Sau va chạm giao thông, tài xế lùi xe húc thẳng ô tô đối thủ

Chiều 24/3, Công an TP Bắc Ninh cho biết, sau 1 ngày điều tra, cơ quan chức năng làm rõ danh tính 2 tài xế trong vụ lùi xe húc thẳng ô tô đối phương sau va chạm giao thông.

Theo đó, tài xế lái xe bán tải màu trắng BKS 29C – 887.78 là Nguyễn Văn Thuận (SN 1966, trú tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và tài xế lái xe ô tô màu đen là Hoàng Việt Hùng (SN 1978, ở Phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

“Sau khi xác định được danh tính 2 tài xế trên, Công an TP Bắc Ninh liên hệ và yêu cầu 2 tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, kiểm tra nồng độ cồn đối với 2 tài xế trên thì Hoàng Việt Hùng có kết quả 0,312 mg/lít khí thở”, Công an TP Bắc Ninh thông tin thêm.

Ngã tư Ngô Gia Tự - Kinh Dương Vương, nơi xảy ra vụ va chạm giao thông.

Tối 22/3, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xô xát giữa 2 tài xế sau vụ va chạm ô tô ở khu vực dốc Suối Hoa (phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh).

Trong khi xô xát, tài xế Hoàng Việt Hùng (lái ô tô màu đen) sử dụng 1 chiếc cần câu bằng inox đập vào kính chắn gió phía trước xe ô tô của Nguyễn Văn Thuận.

Tài xế Nguyễn Văn Thuận mang kiếm tự chế và lùi xe ô tô đâm vào phần đầu xe ô tô của Hùng. Sau sự việc, Thuận lái xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Xe ô tô BKS 29A - 094.99 bị hư hỏng sau vụ va chạm.

Vụ va chạm khiến 2 tài xế xây xát nhẹ. Xe ô tô màu trắng BKS 29C - 887.78 bị vỡ kính chắn gió phía trước, móp cản xe phía sau; xe ô tô màu đen BKS 29A - 094.99 bị vỡ đèn chiếu sáng phía trước bên trái, bẹp móp nắp capô, phần đầu xe và cánh cửa xe bên lái.

Hiện, Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy đinh của pháp luật.