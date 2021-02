Lucas Hernandez và Alphonso Davies: Bayern Munich có lời giải cho bài toán Alaba

Không phải Bayern Munich không muốn giữ chân Alaba, và hậu vệ người Áo cũng dành tình cảm sâu đậm cho đội bóng mà anh đã gắn bó 11 năm. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ nước Đức nhất quyết không thỏa hiệp với mức lương ‘trên trời’ mà người đại diện Pini Zahavi yêu cầu. Bayern hiểu rằng Alphonso Davies và Lucas Hernandez hoàn toàn đủ khả năng khỏa lấp chỗ trống mà Alaba để lại.

Alphonso Davies cập bến Allianz Arena từ Vancouver Whitecaps tháng 1/2019 với tư cách là một tiền vệ cánh. Tuy nhiên kể từ khi Hansi Flick lên nắm quyền, chàng trai người Canada nghiễm nhiên trở thành lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ trái. Không chỉ là cầu thủ nhanh nhất lịch sử Bundesliga, Alphonso Davies còn sở hữu bộ kĩ năng phòng ngự đáng nể. Tốc độ của anh là yếu tố giúp Bayern Munich có những pha chống phản công hiệu quả.

Còn nếu đem những thông số ra so sánh với người đàn anh, Alphonso Davies chỉ kém Alaba đúng một phần trăm về tỉ lệ chuyền bóng thành công ở Bundesliga hai mùa vừa qua. Ngoài ra, cầu thủ người Canada vượt trội về tỉ lệ tắc bóng thành công, tỉ lệ chiến thắng tranh chấp tay đôi cũng như hiệu quả về những đường tạt bóng. Davies chỉ cần chưa đầy một năm để khẳng định mình ở Allianz Arena, trong khi Alaba cần tới gần hai năm, cũng như một quãng thời gian được cho mượn ở Hoffenheim để chiếm được lòng tin của người hâm mộ xứ Bavaria.

Chính sự ổn định của Alphonso Davies bên hành lang trái đã đẩy Alaba vào vị trí trung vệ. Cầu thủ người Áo cũng đã làm tốt ở vị trí này. Nhưng ngoài Alaba, Lucas Hernandez cũng đa năng không kém. Đội bóng xứ Bavaria bất bại trong cả 32 trận mà hậu vệ người Pháp đá chính ở Bundesliga. Còn khi anh không xuất hiện trên sân, Bayern đã thua sáu trận, tính từ lúc Hernandez chuyển đến từ Atletico Madrid. Bayern cũng chỉ thủng lưới 13 bàn trong 11 trận mùa 20/21 có mặt Lucas Hernandez ở đội hình xuất phát, ngược lại là 19 bàn thua trong tám trận anh phải ngồi ngoài.

Nhà vô địch World Cup 2018 cũng là một chân làm bóng cự phách từ tuyến dưới, với tỉ lệ chuyền bóng chính xác 80%, chỉ kém hai phần trăm so với Alaba. Điều quan trọng hơn, Lucas Hernandez mới chỉ 25 tuổi, còn Alaba sẽ bước sang tuổi 29 vào mùa hè năm nay.

Tầm quan trọng của David Alaba với Bayern Munich trong những mùa giải gần đây là không thể phủ nhận. Nhưng với Lucas Hernandez và Alphonso Davies trong đội hình, người hâm mộ xứ Bavaria có thể sớm vơi đi nỗi nhớ hậu vệ người Áo.

Theo dõi màn trình diễn của Lucas Hernandez và Alphonso Davies tại Bundesliga

