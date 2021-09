Lực lượng quân đội tiếp tục hỗ trợ TP.HCM cho đến khi thắng dịch

(VTC News) -

Tại họp báo chiều 17/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang đang hỗ trợ TP.HCM không có gì thay đổi sau 15/9 và chưa có lệnh rút quân khỏi thành phố.

"Hiện, Bộ Quốc phòng chưa có lệnh rút quân, lực lượng quân đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thành phố với tinh thần là chiến thắng mới rút quân, khi nào chiến thắng mới rút quân", ông Phong nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Về quân số, ông Phong cho biết, do nhu cầu của công tác chăm sóc bệnh nhân nên Bộ Quốc phòng đã tăng 130 tổ quân y để phối hợp với y tế cơ sở, chăm lo cho bệnh nhân và người dân ở cơ sở.

“Trước đây là 400 tổ, hiện là 530 tổ quân y hỗ trợ người dân thành phố”, ông Phong nói.

Cũng tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, ngày 17/9, Công an thành phố đã ban hành công văn 3679 gửi đến công an các địa phương, yêu cầu công an địa phương giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp được phép hoạt động.

Công an TP.HCM cũng đã cấp cho các địa phương 15.000 giấy đi đường để cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động và người dân.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Về việc một số doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, hộ kinh doanh phản ánh xin cấp giấy đi đường còn khó khăn, chậm trễ ông Hà cho biết, thực tế nhiều người dân liên hệ với UBND quận huyện nhưng không biết tiếp xúc ai để thực hiện thủ tục cấp giấy đi đường nhằm hoạt động trở lại.

“Do đó, Công an thành phố yêu cầu đơn vị cấp dưới phải có địa chỉ mail, số điện thoại… để người dân liên hệ. Giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo công an địa phương phải trực cả thứ 7, Chủ nhật và giải quyết thủ tục trong ngày cho các đơn vị, người dân”, ông Hà nói.