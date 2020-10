Lực lượng cứu hộ trở lại Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích

Sáng 16/10, ông Phan Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn những công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Gần 100 người được huy động tiếp tục tham gia tìm kiếm cứu nạn và trong ngày 26/10, các lực lượng sẽ tập trung tìm kiếm theo 2 mũi. Ngoài ra, chó nghiệp vụ cũng được đưa trở lại vào thủy điện Rào Trăng 3 để tổ chức tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các lực lượng tranh thủ từng ngày, từng giờ nỗ lực tìm kiếm khi cơn bão số 9 đang đến gần kèm theo hoàn lưu gây mưa to ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty Petrolimex Thừa Thiên - Huế bảo đảm cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho lực lượng cứu hộ. Đảm bảo nhân lực và phương tiện tại hiện trường và cơ số dự phòng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ được diễn ra liên tục.

Sở Y tế với hợp với lực lượng Quân y bố trí y bác sĩ tại hiện trường để sẵn sàng ứng phó với các sự cố cũng như theo dõi sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ.

Trước đó, chiều 25/10, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho hay, Sở chỉ huy tiền phương có lệnh rút toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và tạm dừng việc tìm kiếm những công nhân con mất tích trong vụ sạt lở xảy ra rạng sáng 12/10.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo, từ chiều 25/10 ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 sẽ có mưa to và mưa dự báo sẽ kéo dài đến ngày 29/10. Do đó, để đảm bảo an toàn, ngày 25/10, lực lượng cứu hộ phải dừng để sửa chữa máy móc. Chiều cùng ngày, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn rút về TP Huế bằng đường thủy để đảm bảo an toàn. Chỉ có hơn 30 công nhân sẽ ở lại để vận hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Dự kiến, đến hết ngày 29/10, khi thời tiết tạnh ráo toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ lên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 trở lại để tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, vào ngày 26/10, nhận thấy tình hình thời tiết thuận lợi, lực lượng cứu hộ lập tức triển khai lực lượng để quay lại Rào Trăng 3 tìm kiếm những công nhân còn mất tích.

Được biết, trong 2 ngày 23 và 24/10, lực lượng chức năng tìm thêm được 3 thi thể nghi nằm trong số 15 công nhân mất tích và đưa về một bệnh viện ở TP Huế để xét nghiệm ADN xác định danh tính. Nếu đúng thì hiện số công nhân còn mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3 là 12 người.

Chỉ còn 1 ngày rưỡi để phòng, chống bão số 9

Sáng 26/10, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có cuộc họp giao ban với các địa phương, Sở, ban ngành về công tác phòng chống lụt bão.

Đối với bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát nhà ở của người dân, những trụ sở cơ quan, nơi đóng quân có nguy cơ sạt lở để di dời người đến nơi an toàn; thống nhất 15h ngày 27/10 phải hoàn thành việc di dời người ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở. Tăng cường cập nhật, nắm bắt thông tin để truyền đạt, tuyên truyền đến người dân sớm, chính xác để người dân chủ động phòng chống. Phân công cán bộ chủ chốt cùng lực lượng về cơ sở giúp dân phòng chống bão.

Theo dự báo, Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ còn 1 ngày rưỡi để phòng chống cơn bão số 9. Vì vậy, các địa phương khẩn trương các giải pháp để ấn phó với bão lũ, trong đó lưu ý đến việc đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, di dời người dân vùng xung yếu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, nhất quyết không để người dân bị đói, màn trời chiếu đất”.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các chủ công trình hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tổ chức theo dõi diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo vận hành an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc vận hành các hồ chứa nước để đưa dần về mực nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Cũng tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo tình hình, đề xuất của địa phương và Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, xác định rõ những việc cần làm ngay để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Trong đó, ưu tiên khắc phục sớm đường sá an toàn cho người dân đi lại, trường học cho học sinh đến trường và đê điều, thủy lợi cho người dân khôi phục sản xuất vụ đông xuân. Sở Y tế khẩn trương tiến hành tiêu độc, khử trùng đảm bảo không phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Đặc biệt chú ý các cơ sở trường học, y tế, điểm công cộng có nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tiêu chảy, thương hàn, cảm cúm... Đồng thời đảm bảo an toàn các cơ sở khám chữa bệnh để phòng ngừa dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan.

“Ưu tiên hàng đầu lúc này là phải đảm bảo cuộc sống cho người dân sau lũ cũng như các cơ sở khám chữa bệnh để phòng ngừa COVID-19”, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định.