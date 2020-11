Lừa đảo 57 tỷ đồng của người nước ngoài, hotboy TP.HCM bị bắt

Tối 23/11, Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, còn có tên gọi khác là Jason Nguyễn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh Jason Nguyễn trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Jason Nguyễn là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo có trụ sở tại tầng 16 Saigon Tower (thuộc số 29 Lê Duẩn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2020, Jason Nguyễn quen người đàn ông ngoại quốc tên là Philip Leigh Mckenzie. Biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, y nói mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Sau đó, Jason Nguyễn lấy trên mạng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, cắt ghép để có hình ảnh sản phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove và gửi cho ông Philip.

Kẻ lừa đảo còn thuê kho tại một khu công nghiệp ở Long An, đặt in 1.000 thùng carton và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove. Sau đó, y mua 10 thùng găng tay y tế, đóng gói vào các thùng carton trên rồi quay video gửi cho đối tác.

Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove và chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo. Sau khi biết mình bị lừa, ông đến trình báo cơ quan công an.