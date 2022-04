Lựa chọn thông minh với căn hộ 2 phòng ngủ

(VTC News) -

Xu hướng đầu tư căn hộ chung cư

Trước đây, thị trường căn hộ chung cư còn bị hạn chế bởi nhiều định kiến như sinh hoạt lâu sẽ xuống cấp và khó chuyển nhượng. Tuy nhiên, với sự phát triển bền vững của thị trường và pháp lý đầy đủ, các căn hộ chung cư ngày càng thu hút khách hàng bởi mang tới cuộc sống văn minh, tiện ích vượt trội.

Với nhu cầu ngày càng cao, đầu tư căn hộ chung cư đang dần trở thành xu hướng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,.... Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ đang được giới đầu tư ưa chuộng bởi nhiều yếu tố phù hợp với đa dạng nhu cầu cũng như bối cảnh kinh tế hiện tại.

Căn hộ 2 phòng ngủ được lòng các gia đình trẻ nhờ phù hợp tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng.

Theo khảo sát, các căn 2 phòng ngủ có diện tích từ 50 - 60m2 được thị trường đón nhận mạnh mẽ, và nếu nằm ở vị trí đẹp và có đầy đủ tiện ích thì lại càng “có giá”.

Chị Thu Hà (35 tuổi), trưởng nhóm kinh doanh của một sàn giao dịch BĐS khu vực phía Nam cho biết: “Trong 1,2 tháng trở lại đây lượng tiêu thụ loại hình căn hộ rất tích cực, đặc biệt là mô hình căn 2 phòng ngủ. Không chỉ hút đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ, loại căn hộ 2 phòng ngủ gần đây còn được giới đầu tư và những người có nguồn tiền nhàn rỗi săn đón nhiệt tình. Nhiều đối tác quen của tôi chia sẻ rằng căn hộ 2 phòng ngủ hiện đáp ứng đến 70% nhu cầu về nhà ở hiện nay nên bán lại hoặc cho thuê đều khá dễ dàng”.

Đã nhiều năm đầu tư vào loại hình BĐS cho thuê bao gồm cả căn hộ và nhà phố, anh Ngô Hùng (42 tuổi, TP.HCM) cũng chia sẻ: “Năm vừa rồi, thu nhập từ loại hình nhà phố cho thuê khá bấp bênh do dịch bệnh, thế nhưng hiệu suất cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ vẫn rất ổn định và có dấu hiệu tăng lên sau khi thiết lập trạng thái bình thường mới. Hiện tôi đang cho thuê 3 căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại Vinhomes Grand Park. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục tìm dự án tốt và đầu tư vào phân khúc này.”

Vì sao đầu tư căn hộ 2 phòng ngủ trở thành xu hướng

Trước đây, những căn hộ 2 phòng ngủ thường có diện tích từ 100m2 trở lên kéo theo mức giá cao, khiến đối tượng khách hàng có nhu cầu mua hoặc thuê căn hộ 2 phòng ngủ không nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây, trên thị trường xuất hiện hàng loạt căn hộ 2 phòng ngủ tại các dự án đô thị thông minh với diện tích vừa và nhỏ nhưng được đầu tư kỹ lưỡng về nội thất, hạ tầng, tiện ích với mức giá lý tưởng.

Về khả năng sinh lời, căn hộ 2 phòng ngủ cũng là phân khúc an toàn và tiềm năng đối với người đầu cơ để sang nhượng kiếm lời hay cho thuê lại. Sau khi thiết lập trạng thái bình thường mới, lượng người quay trở lại thành phố để làm việc tăng mạnh và nhu cầu thuê nhà ở ngày càng tăng cao. Điều này khiến cho giá thuê căn hộ cũng tăng lên và tạo ra tỷ suất lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư. Mô hình căn hộ 2 phòng ngủ lại có tệp khách hàng rất đa dạng từ hộ gia đình, người độc thân có thu nhập tốt, chuyên gia nước ngoài, quản lý doanh nghiệp,... nên cực kỳ “đắt khách”.

Các căn hộ 2 phòng ngủ cũng dễ dàng cho thuê lại để tạo nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.

“Các căn hộ 2 phòng ngủ tại Origami tôi mua không mất vốn ban đầu, hiện tôi đang cho thuê căn hộ với giá hơn 9 triệu/ tháng. Khách thuê căn 2 ngủ thì thường đều có nhu cầu làm hợp đồng kỳ hạn dài nên thu nhập hàng tháng của tôi rất đều đặn và ổn định, tới 18 tháng nữa tôi mới phải trả lãi ngân hàng”, anh Ngô Hùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc cho thuê căn hộ chung cư còn có ưu điểm là an nhàn, không mất công quản lý, không mất nhiều thời gian chăm sóc vì đã có chủ đầu tư dự án hoặc đơn vị quản lý vận hành làm việc này.

Trong bối cảnh nguồn cung phân khúc căn hộ tầm trung tại TP.HCM đang ngày càng khan hiếm, nguồn cầu thì mỗi lúc một tăng lên, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng chớp thời cơ “săn đón” các căn hộ 2 phòng ngủ có vị trí đẹp, chất lượng tốt trước khi giá nhà ở TP. HCM bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại The Origami lọt “tầm ngắm” giới đầu tư

Có thiết kế thông minh, hệ thống tiện ích vượt trội và lại còn sở hữu vị trí “vàng “ tại TP Thủ Đức nên căn hộ 2 phòng ngủ tại The Origami vừa phù hợp với nhu cầu mua ở, vừa lý tưởng để đầu tư, cho thuê. Dự án The Origami tại Khu Đại đô thị Vinhomes Grand Park nhanh chóng lọt “tầm ngắm” của các nhà đầu tư bất động sản.

“Đối tượng khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ 2 phòng ngủ hiện nay có thu nhập từ khá trở lên nên họ không chỉ yêu cầu về tiện nghi nhà ở mà còn quan tâm đến tiện ích của môi trường sống nữa. Các căn hộ 2 phòng ngủ của mình thuộc dự án Vinhomes Grand Park nên chào khách thuê rất dễ dàng bởi chất lượng sống và hệ thống tiện ích ở đây vốn đã có tiếng rồi. Sắp tới đây mình sẽ tiếp tục chốt một căn 2 phòng ngủ khác trong dự án The Origami đang rất hot”, anh Hùng cho biết.

The Origami là dự án hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), tọa lạc tại đường Phước Thiện, giao cắt đường Vành Đai 3, ngay vùng lõi của thành phố Thủ Đức - trung tâm công nghệ và tài chính tương lai của TP.HCM. Trong tương lai, mạng lưới giao thông ở khu vực này còn tiếp tục được nâng cấp và mở rộng nên căn hộ lại càng có tiềm năng tăng giá. Đây là ưu thế vị trí được các nhà đầu tư đánh giá rất cao.

The Origami được lòng khách hàng mua để ở và giới đầu tư khi đang tiến hành bàn giao và đáp ứng các tiêu chí về tiện ích, phương án tài chính và tiềm năng sinh lời.

The Origami cũng được thừa hưởng chuỗi tiện ích “all-in-one” đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân hiện đại ngày nay với Hệ thống giáo dục Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, Trung tâm thương mại Vincom, hệ thống xe buýt điện VinBus, công viên chủ đề, bể bơi, sân thể thao,...

Ngoài ra, The Origami còn sở hữu những lợi thế riêng mà nổi bật nhất là bộ đôi vườn Nhật rộng lớn, mang đến cảnh quan hoàn mỹ và đẳng cấp, là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhà ở hiện đại. Hiện tại, Vinhomes đang tung ra thị trường những căn hộ view trực diện vườn Nhật đẹp nhất phân khu The Origami với giá bán hấp dẫn, được các nhà đầu tư “săn đón” nhiệt tình.

Để hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng sở hữu căn hộ, chủ đầu tư dự án The Origami cũng đưa ra chính sách mua nhà với ưu đãi vượt trội. Theo đó, khi mua căn hộ tại The Origami, khách hàng có thể mua và nhận nhà ở ngay chỉ với 0 đồng, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 100% giá trị căn hộ. Với lãi suất 0%, người mua sẽ không phải trả gốc và lãi lên đến 18 tháng, giảm tải tối đa áp lực về dòng tiền cũng như gánh nặng tài chính.

Dự án The Origami đã hoàn thiện từ tiện nghi tới tiện ích nên sức hút đối với khách thuê hiện tại là rất lớn. Giữa lúc thị trường ngày càng khan hiếm, những sản phẩm hội tụ nhiều ưu thế như căn hộ 2 phòng ngủ tại The Origami lại càng trở nên có sức hút, cho thuê dễ dàng và được giá. Chính vì vậy, sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ The Origami ngay lúc này là khoản quyết định sáng suốt để “hốt bạc” trong tương lai.