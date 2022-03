(VTC News) -

Thất bại 0-2 ở chảo lửa Vinh khiến HAGL rơi xuống vị trí thứ 9 sau 3 vòng. Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang mới giành 2 điểm sau 2 trận hòa 0-0 và 1 trận thua 0-2. Lần đầu tiên từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh lên đá V-League, HAGL tịt ngòi sau 3 vòng đầu.

Dù HAGL vẫn xếp trên 4 đội, nhưng Công Phượng cùng đồng đội đã chơi đủ 3 trận, nhiều hơn tất cả các đối thủ xếp sau. Nếu các đội Hà Nội FC, Thanh Hóa, CLB TP.HCM, Nam Định có kết quả thuận lợi ở những trận bù, HAGL có thể rơi xuống nhóm nguy hiểm.

Video: Siêu phẩm của Văn Đức khiến HAGL thua đau

Nhạt sắc HAGL

Trợ lý Dương Minh Ninh lấy lý do thể lực để bào chữa cho thất bại của HAGL. Đội bóng phố Núi mất 14 tiếng ngồi ô tô và máy bay để chuẩn bị cho trận này, dẫn đến cầu thủ mệt mỏi và thiếu tập trung. So với HAGL, SLNA thuận lợi hơn do được chơi 2 trận sân nhà liên tục, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển.

SLNA đã tận dụng ưu thế thể lực rất tốt khi chơi phòng ngự chủ động ở nửa đầu hiệp để câu kéo sức lực của HAGL, rồi bất ngờ tăng tốc ở nửa sau. Trong cả hai hiệp đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng đều chơi theo chiến lược này và thành công với 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, cái thua của HAGL ở trận này cũng như 2 trận đấu nhạt nhòa đầu tiên không chỉ nằm ở thể lực. Rất vô lý nếu một đội bóng than mệt ngay ở chặng đầu mùa giải.

Văn Toàn (số 9) bị Quế Ngọc Hải kèm chặt.

Thời điểm V-League 2021 tạm hoãn (sau đó hủy), trong khi nhiều CLB cho quân xả trại để phòng chống dịch, HAGL đóng cửa luyện quân tại trung tâm tập huấn trên đỉnh Hàm Rồng. HLV Kiatisak cho học trò rèn thể lực bằng các bài tập chạy trong rừng thông.

Thời còn huấn luyện Thái Lan, Kiatisak rất chú trọng các bài thể lực, bởi một lối đá tốt chỉ có thể vận hành dựa trên nền tảng thể lực tốt. HAGL đã chuẩn bị rất kỹ về thể lực và phong độ cho mùa giải mới, nhưng đội bóng phố Núi vẫn thua bởi phong độ của các trụ cột khoác áo ĐTQG.

Đây là nhóm cầu thủ Kiatisak có ít thời gian huấn luyện nhất, nên khó nắm bắt thực tế phong độ.

Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương và Xuân Trường đã khoác áo tuyển theo mô hình bong bóng. Sau trận gặp tuyển Trung Quốc, nhóm cầu thủ này mới trở lại HAGL. HLV Kiatisak cho rằng các học trò có thể "chán bóng đá", bởi phải tập luyện và thi đấu tập trung theo kiểu bó hẹp trong hơn nửa năm.

Công Phượng mờ nhạt.

Khi trở lại HAGL, phong độ của các tuyển thủ quốc gia đã không còn. Văn Toàn thừa nhận cơ thể "không thoải mái" khi chạm bóng. Những pha xử lý rườm rà, thiếu sắc bén của hàng công HAGL với Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh cho thấy lo lắng của Kiatisak trở thành sự thật.

Phong độ trụ cột đi xuống dẫn đến lối chơi dễ bị bắt bài, khiến HAGL không thể hiện được gì ở khâu tấn công trong 3 trận vừa qua.

Bầu Đức đã sai?

Khi nhóm cầu thủ trụ cột xuống sức, HLV Kiatisak rất cần nhân tố thay thế. Song ở băng ghế dự bị trận gặp SLNA, đội bóng phố Núi có gì?

Ngoài Văn Sơn, Tuấn Anh, Văn Việt, A Hoàng ở mức có kinh nghiệm đá V-League, số còn lại với Bảo Toàn, Thanh Nhân, Hữu Phước, Đức Việt đều quá trẻ. Tiền vệ Đức Việt trở thành cầu thủ trẻ nhất đá trận ra mắt ở V-League khi mới 18 tuổi khi vào sân ở trận hôm qua.

HAGL hết phương án khi các trụ cột bị vô hiệu hóa.

Dù vậy, đang cần tìm bàn thắng mà phải tung một cầu thủ hầu như không có kinh nghiệm như thế, cho thấy vốn cầu thủ của HAGL đã cạn.

Đội chủ sân Pleiku có thể đã không gặp nhiều khó khăn như thế, nếu không quyết định cho CLB Hải Phòng mượn tới 6 cầu thủ như Việt Hưng, Cảnh Anh, Quang Nho, Ngọc Quang, Kiên Quyết, Minh Hiếu.

Thực tế con số ban đầu HAGL cho Hải Phòng mượn là 14, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm chỉ lấy 6 cái tên. Việt Hưng là cầu thủ chơi nổi bật nhất với 1 bàn từ đầu mùa, trong khi những cái tên còn lại đều giàu tiềm năng.

Mùa trước, HAGL cũng cho CLB Công An Nhân Dân mượn 9 cầu thủ, trong đó có A Sân, Du Học, Minh Quyền, Anh Tài, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Thanh Bình, Minh Bình, Văn Anh. Hoàng Nam, Thanh Bình từng đá U20 World Cup 2017, còn Thanh Sơn đá trong đội hình U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019.

Việc cho mượn cầu thủ trẻ của HAGL giúp các cầu thủ có thêm bến đỗ thể hiện. Đây hầu hết là những cái tên không cạnh tranh được vị trí ở đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ cho mượn quá lớn khiến HAGL tự thu hẹp quy mô đội hình.

Mauricio (áo trắng) trở thành gánh nặng của hàng thủ HAGL.

Mùa trước, HAGL bất bại 11 trận để đứng đầu V-League, song thực tế lực lượng của HLV Kiatisak rất mỏng. Công Phượng, Văn Toàn phải cày ải liên tục mà không có phương án dự phòng đủ đẳng cấp. Khi nhóm cầu thủ này xuống phong độ như ở mùa giải này, giờ Kiatisak có lục tung băng ghế dự bị cũng không tìm được người thay.

3 trận đã qua, "Zico Thái" đã dùng những tài nguyên tốt nhất của HAGL những bất lực. Cuối tháng 4 tới, đội chủ sân Pleiku còn phải rải sức ở AFC Champions League. Nếu không phân phối sức lực hợp lý, HAGL có thể "mất cả chì lẫn chài".